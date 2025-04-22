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耕耘台南學術沃土　獎助台南研究出版計畫徵件倒數中！

▲歷年補助出版成果齊聚一堂，每一本書都是一段台南故事的延伸。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲歷年補助出版成果齊聚一堂，每一本書都是一段台南故事的延伸。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導


當一座城市的故事越說越多，歷史也就越活越深，台南市文化局為鼓勵深耕本地的學術研究與文化書寫，持續推動「獎助台南研究出版計畫」，今年度徵件即將於5月9日截止，總獎金15萬元，預計補助3件優秀著作，每件各5萬元，歡迎關注台南歷史、文化、社會、藝術等領域的學者與研究者把握機會、踴躍提案，讓更多關於台南的知識與記憶被看見、被傳承。


文化局代理局長林韋旭表示，台南擁有全台最深厚的歷史背景與多元人文風貌，從百年前的文史採集到現今的城市書寫，這座城市始終提供豐沛的學術養分，「獎助台南研究出版計畫」正是要鼓勵更多人投入田野第一線，記錄藝陣變遷、產業轉型、文學足跡或在地社會議題，並透過出版，讓這些研究成果得以走進大眾視野、走進下一代人的書櫃裡。


這項計畫自2012年開辦至今，已有15本文史研究專書獲補助出版，包括《藝術界中的武士流─邱火松泥塑作品之研究》、《台灣紙厝工藝之研究—以台南縣為例》、《佳里南勢九龍殿宋江陣之研究》、《玉泉閣布袋戲團研究》、《甜味的流轉…從「場」到「所」─日治台灣糖業研究機構與人員之變遷》等，涵蓋藝術、宗教、產業、民俗、藝陣等多面向主題。這些書不僅豐富了在地文化資產，也讓一般民眾能以淺顯文字認識城市深層的文化肌理。


文化局補充說明，本案申請資格為尚未出版、以台南為核心的研究著作，主題可涵蓋政治、史地、社會、經濟、產業、文學、生態、宗教等面向。徵件截止後，將由專家學者組成評審團進行審查，並擇優選出3件作品提供出版補助。


相關計畫簡章及申請方式，請上台南市政府文化局官網查詢（https://reurl.cc/DqmV66）。文化局也誠摯邀請更多在地研究者與有志之士一同參與，耕耘台南這片學術沃土，讓台南的故事，不只寫在歷史裡，也活在未來人的心裡。

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