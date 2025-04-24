逆撞康橋車隊駕駛疑毒駕　交通部：檢討防制作為

▲逆撞康橋車隊釀7生輕重傷，駕駛移送低頭不語。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者周湘芸／台北報導

康橋國際學校「單車環島成年禮」22日行經埤頭鄉時發生嚴重車禍，蕭姓駕駛逆向衝撞釀7名學生受傷，其中1人傷勢嚴重，蕭男坦承有施用一級毒品海洛因和依托咪酯等毒駕情形。由於毒駕釀成嚴重事故層出不窮，交通部今表示，過去已多次加重毒駕罰則，目前道路交通管理處罰條例訂定罰鍰為無上限，未來也將針對毒駕防制滾動檢討。

毒駕釀成嚴重事故時有所聞，2023年農曆年間，一名員警下班途中遭人毒駕撞擊奪命，去年新北也有2名員警執勤被毒駕撞死。無獨有偶，22日康橋7學生騎單車遭撞事故，蕭姓駕駛也坦承有毒駕情形。

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根據現行道路交通管理處罰條例第35條，吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似管制藥品的機車駕駛可開罰1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，汽車駕駛可處3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年；因而肇事致人受傷者，並吊扣其駕駛執照2年至4年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，毒駕涉及刑法185條之3，還有道交條例第35條規定，過去已多次修法加重處罰，此案若為毒駕，就優先以刑事法律論處，依照刑法185條之3規定，致人重傷為1年以上、7年以下有期徒刑，併科100萬元罰金。

林福山指出，現行道交條例中，毒駕與酒駕罰則相同，過去已多次加重罰則，致人重傷需吊銷駕照，累犯罰鍰則是無上限。另外，他也說，針對毒駕及酒駕防制，現行都是交通部跟內政部警政署的重點，交通部、法務部及警政署會持續滾動檢討。