爭取賴清德出席教宗方濟各葬禮　外交部：全力交涉

▲總統賴清德23日前往天主教台北總主教公署，參與方濟各靈堂追思。（圖／共訊畫面）



記者杜冠霖／台北報導

教宗方濟各（Pope Francis）日前逝世，享壽88歲，總統賴清德是否親自出席喪禮，引發關注。對此，外交部次長吳志中今（23日）受訪時表示，也知道教廷的一些考量，所有人員其實都還在討論，政府當然是全力交涉讓總統可以去，這是作為外交部最重要的目標。目前還是希望，但是最後結果，適當時機就會公布。

由於梵蒂岡是我國在歐洲唯一的邦交國，自1942年建交至今已有83年，因此我國出席教宗喪禮的特使層級，依過去慣例勢必會是正副元首或卸任正副元首，總統賴清德是否親自出席，或請現任副總統蕭美琴擔任特使會是關注焦點之外，近年已6度訪問梵蒂岡，有被冊封「耶路撒冷聖墓騎士團騎士」且與方濟各熟識的前副總統陳建仁可能性仍高。

吳志中昨受訪時直言，最高目標還是希望賴總統可以前往梵蒂岡，親自出席教宗方濟各的喪禮，依慣例喪禮很快就會舉行，全球不少政要都會參加，歐美等地的新聞也都在討論。外交部21日就開始與教廷進行洽談，但因為時差關係，目前還沒有得到回答，期待很快能夠得到教廷的回覆。

吳志中今表示，會盡全力，要協調最適當的人選，這次的時間非常短，基於時差關係，我們也知道教廷的一些考量，所有人員其實都還在討論，教廷有自己的國際關係，我總不方便替教廷回答其考量，「所以就盡量...還在討論。」

會全力交涉讓總統可以去？吳志中強調，政府當然是全力交涉讓總統可以去，這是作為外交部最重要的目標。目前還是希望，但是最後結果，適當時機就會公布。由於時間上只剩48小時能夠安排，吳志中坦言，壓力很大，僅限的外交人員都在跟教廷協商，最適合前往教宗葬禮的人選。

