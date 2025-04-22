外交部還原空白護照短缺真相　解析只採購180萬本原因、成本計算

▲中華民國護照。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

外交部長林佳龍21日在立法院備詢時證實，因為預算刪凍，尤其護照核發部分，內部評估10月就無法印製；不過，引起在野黨反彈，提出政府電子採購網公開資料，質疑外交部領事事務局早在114年預算遭刪減前，即以114年名義採購180萬本護照，認為空白護照發生短缺，是因誤判情事所致。對此，外交部22日晚間說明駁斥，並還原空白護照可能面臨短缺的真相。

外交部表示，為使我國護照核發能滿足國人出國持用的需求，領事事務局除了每年採購一定數量的新空白護照外，也如同戰備儲油，備妥一定數量的空白護照安全庫存，以備不時之需。

因此，外交部經評估2025年的護照核發需求約209萬本，並編列相應預算，不過2025年編列的9.9億元預算遭立法院通刪10%後僅剩8.8億，造成只能採購185萬本空白護照，其餘不足的24萬本護照需求只能以安全庫存因應，也導致庫存量可能不足，無法因應其他臨時狀況。

外交部說明，由於護照製作過程複雜，為確保提供國人的護照供應量，也預留中央印製廠3至5個月產製空白護照的合理時間，以利該廠能儘早規劃國外物料下單、運送、備製等前置作業，故有跨年度辦理提前備貨作為安全庫存，以避免遇護照原物料短缺時無護照可發的窘境。

因此，外交部強調，領事事務局每年都是以「推估備貨」、「提前跨年度採購」的方式採購年度所需的空白護照，並視庫存情形適時、適量辦理採購。

外交部表示，領事事務局在2024年護照需求仍處高峰，而且已高於當年度護照採購量時，已先用安全庫存因應，故於該年9月提前辦理2025年度護照採購作業。由於當時還未知2025年度法定預算，該局僅能估計在可能預算額度內先「保守採購」180萬本空白護照，該批護照並已於2025年2月完成第一批交貨，供2025年核發護照所需，之後再視2025年度法定預算金額辦理採購不足的護照數量。

外交部指出，2025年度領事事務局編列印製209萬本護照的預算為9.9億元，經立法院統刪10%後剩8.8億，以「空白護照」成本407.5元及「薄型防偽膠膜」66.27元計算，一本空白護照直接成本共為473.77元，故經刪減後之8.8億元預算僅能採購約185萬本空白護照。

外交部強調，空白護照的印製成本不只是「空白護照印製本身」，也包含「薄型防偽膠膜」等成本支出，2025年度外交部領事事務局遭刪除10%的預算，確實導致領務局2025年度護照採購預算不足，並需透過調配護照「安全存量」用以處理民眾換發護照需求。