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川普對中國軟化原因曝光　傳3大零售商私下警告「貨架將空」

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普對中態度軟化，外傳是收到三大零售商私下警告。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

美媒Axios引述知名人士消息，美國總統川普收到三大零售商沃爾瑪、塔吉特和家得寶執行長私下警告，他的關稅和貿易政策恐擾亂供應鏈、提高價格，並導致貨架空空如也。另外，金融市場對川普威脅罷免聯準會主席鮑爾、侵犯Fed獨立性感到驚慌。基於上述原因，川普對中國態度趨於溫和，也一改對聯準會的激烈措辭。

川普致力於重塑經濟的目標。但對市場動向及大企業領導人和投資者的懇求很敏感。這些人擔心，川普的全面行動會帶來最壞的結果。4月21日這天，對川普來說是艱難的一天。

知情官員透露，沃爾瑪、塔吉特和家得寶的執行長私下警告川普，關稅和貿易政策可能會擾亂供應鏈，而且兩週後混亂可能變得明顯，「大型超市的首席執行官們直截了當地告訴川普，價格不會漲，目前價格穩定，但以後會漲。而且這跟食品無關，貨價將會空空如也。」

與此同時，股票、債券、美元大幅下跌，因為投資者對川普最近威脅要罷免聯準會主席鮑爾，並侵犯聯準會的獨立性感到恐慌。所以，到了22日這天，川普政府放低了音量，先是財政部長貝森特、白宮發言人李維特，最後連川普本人都表示，與中國的貿易談判即將開始，起步順利，將達成一項遠低於目前145%關稅的協議。

隨後，川普在橢圓形辦公室告訴記者，他「無意」解僱鮑威爾。儘管他的首席經濟顧問上週表示，白宮正在研究解僱鮑爾的具體細節。市場得到了想要的訊號後，迅速強勁反彈，美股飆升，美元飆升。

不過，白宮官員宣稱川普並未「放軟」。一位資深官員表示，總統只是展現他已準備好達成協議，並且「對我們能向前邁進感到樂觀」，「這就是川普所做的，他利用影響力來領導，他讓大家坐到談判桌前，中國已經表達談判的興趣，總統也明確表示，只要中國願意合作，他也會願意合作。」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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