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東森發表科學驗證天然健康新品　結合台大研究成果打造安心選擇

東森發表科學驗證天然健康新品 結合台大研究成果打造安心選擇（圖／東森購物提供）

▲東森購物22日舉辦新品發表會，公開多項以天然成分為基礎、結合學術研究成果的全新健康產品。左起臺大東森生技暨生醫研發中心主持人陳彥榮教授、華陀董事長朱溥霖及購物專家斯容。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

東森購物22日於「東森栢馥全健康中心」舉辦新品發表會，公開多項以天然成分為基礎、結合學術研究成果的全新健康產品。這些新品源自東森集團與國立臺灣大學共同設立的「臺大東森生技暨生醫研發中心」的產學合作計畫，為雙方長期產學合作的最新階段性成果，展現企業與學界攜手推動天然原料應用的創新進展。

致力於為消費者打造「好吃、美麗、健康」生活型態的東森集團，不僅在產品開發上追求極致品質，更重視「人證、物證、科學證」三位一體的驗證機制。自集團總裁王令麟宣布攜手台灣最高學府展開產學合作以來，東森便積極尋找全球優質原料，並透過科學實驗與數據分析，建構安全、專業的產品基礎。

東森發表科學驗證天然健康新品 結合台大研究成果打造安心選擇（圖／東森購物提供）

▲臺大東森生技暨生醫研發中心主持人陳彥榮教授親自出席，並說明研究內容與設計背景。

在本次發表會中，臺大東森生技暨生醫研發中心主持人陳彥榮教授亦親自出席，說明研究內容與設計背景。他指出，研究團隊聚焦於天然植物來源的綠原酸，於實驗中觀察其在特定壓力條件下對細胞粒線體功能與能量代謝相關指標的影響。粒線體作為細胞能量轉換與維持穩定性的關鍵結構，其反應變化提供研究團隊進一步了解天然成分在細胞層級可能影響的線索。

此外，研究也涵蓋包括鹿胎盤、紅景天、毛喉素、亞精胺等多項天然物質，針對細胞能量調節酵素AMPK（5’ AMP-activated protein kinase）相關活性變化進行實驗觀察，探索其在細胞生理調控過程中的應用潛力。這些實驗資料正逐步進入後續的技術轉化與應用開發評估階段。

東森集團表示，透過與學術單位建立長期合作平台，能以更科學、嚴謹的方式進行天然成分開發，未來將持續深化研究與驗證流程，並導入實際商品設計，打造貼近現代生活需求的健康產品，讓科學真正落實於日常之中。
 

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