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寶可夢《MEZASTAR》台北特色登場　東森廣場台北車站4／1搶先全台開放體驗

寶可夢《MEZASTAR》台北特色登場！東森廣場台北車站4月1日搶先全台開放體驗（圖／東森購物提供）

▲新一代卡片遊戲機《Pokémon MEZASTAR 寶可夢明耀之星》即將於4月2日全台上市。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

全台寶可夢訓練家準備好了嗎？備受矚目的新一代卡片遊戲機《Pokémon MEZASTAR 寶可夢明耀之星》即將於4月2日全台上市，位於東森廣場台北車站K區地下街的原「Ga-Olé Station TAIPEI」也全面升級改裝，並以全新姿態「MEZASTAR Station TAIPEI 台北特色店」於4月1日正式重新開幕，並舉辦先行體驗會，讓粉絲搶先體驗熱血對戰快感！

由世雅育樂股份有限公司（SEGA Taiwan Ltd.）代理的卡片遊戲機Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》3月27日於東森廣場舉辦上市記者會，正式宣布將於4月2日全台同步上市。升級改裝的「MEZASTAR Station TAIPEI 台北特色店」4月1正式開幕將舉辦「先行體驗會」，讓訓練家們率先上陣對戰。吸引各年齡層粉絲踴躍參與。東森購物商場事業部營運長林晉祥也表示：「我們很榮幸與SEGA台灣分公司攜手合作，在東森廣場打造全台最大規模的MEZASTAR特色店，提供優質遊戲環境與完善設施，未來也將持續舉辦賽事活動，歡迎所有訓練家前來朝聖。」

寶可夢《MEZASTAR》台北特色登場！東森廣場台北車站4月1日搶先全台開放體驗（圖／東森購物提供）

▲由世雅育樂股份有限公司（SEGA Taiwan Ltd.）代理的卡片遊戲機Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》3月27日於東森廣場舉辦上市記者會，正式宣布將於4月2日全台同步上市。

寶可夢《MEZASTAR》台北特色登場！東森廣場台北車站4月1日搶先全台開放體驗（圖／東森購物提供）

▲百萬YouTuber HowHow是寶可夢機台的死忠玩家。

《Pokémon MEZASTAR》延續《加傲樂》的高人氣，不但遊戲畫面全面升級，還加入全新「雙人對戰」設計，訓練家只要達成特定條件，就有機會解鎖聯手對戰，與好友一同出戰超級明星寶可夢，提升遊戲戰略與樂趣。玩家還可透過官方LINE帳號註冊「訓練家ID」，登入後就能即時查閱個人對戰記錄與卡匣收集情況，強化玩家與遊戲之間的互動與成就感。

此次同步推出的「MEZASTAR卡匣」也全新升級，從等級2到等級6都有，越高等的卡匣設計越精緻，亮面材質更具收藏價值，首波就祭出多達73種卡匣，勢必再掀一波搶卡熱潮。貼心的是，MEZASTAR全面支援電子支付系統，包括悠遊卡、一卡通、icash2.0與悠遊付等常見工具，玩家不必另備零錢，遊戲體驗更加流暢。

此外，4月起也將陸續推出多款周邊商品，包括與遊戲機台連動的「極巨腕帶」、「MEZASTAR BOX」，甚至還有結合支付功能的「特別MEZASTAR卡匣造型悠遊卡」，勢必成為寶可夢粉絲的新寵。

未來，MEZASTAR Station TAIPEI 將定期舉辦多種系列賽事，打造訓練家專屬的熱血競技舞台。結合東森廣場便利交通、豐富美食與多元商店，這裡不只是遊戲據點，更是親子同樂與粉絲聚會的理想場所。

寶可夢《MEZASTAR》台北特色登場！東森廣場台北車站4月1日搶先全台開放體驗（圖／東森購物提供）

▲Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》新增了可以兩人同時遊玩的模，首日便吸引超過千名玩家到場搶先體驗。

寶可夢《MEZASTAR》台北特色登場！東森廣場台北車站4月1日搶先全台開放體驗（圖／東森購物提供）

▲▼「MEZASTAR Station TAIPEI 台北特色店」4月1日正式開幕，東森廣場台北車站K區地下街也處處可見寶可夢圖案設計。

寶可夢《MEZASTAR》台北特色登場！東森廣場台北車站4月1日搶先全台開放體驗（圖／東森購物提供）

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