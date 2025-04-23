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他曝銀行「1苦差」　苦水狂吐：被騙光卻要告行員

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

詐騙集團猖獗，受害者不計其數。有銀行行員無奈表示，不管年輕的還是老的，領錢時只要被問用途就擺臭臉，被詐騙卻又反過來怪行員沒「關心」，讓他覺得很心累，因為對銀行行員來說，其實沒有很想這樣詢問客戶，「最後，金融業的大家真的都辛苦了，真的太辛苦了。」

原PO在Dcard發文訴苦「銀行櫃檯是什麼很犯賤的工作嗎？」文中語氣激動地直言，不管年輕的還是有年紀的客戶，領錢時只要被問用途就擺臭臉，讓他很無言，「請問你的用途是很見不得人是不是？」

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會詢問，就是有人會被詐騙，可當真的發生了，又會反過來怪行員「沒有關心」，「成年人了欸！他們要編一個合理的理由來騙我們、騙自己」，因此被騙光存款真的也讓行員不知道該說什麼。

原PO忍不住抱怨，不要說什麼被騙不會怪櫃檯，但真的遇過客戶被騙光存款，要找負責的人、告行員，讓他真的很心累，「你們在說領自己的錢為什麼要告訴我們用途的時候，對！你的錢關我屁事，也請你們不要被詐騙後，又來靠北為什麼沒有關心你。」

他也補充說明，詐騙手法層出不窮，不管是說家人住院要用錢，還是說要植牙，全都可能是話術，「詐騙集團會教他們怎麼講」，讓櫃檯人員難以分辨真假。即使對方說「我怎麼可能會被騙」「不用擔心啦我沒有被騙」，結果還是發現錢沒了。

貼文引發討論，「跟我心態一模一樣，我問你用途不是要關懷，是為了有東西寫好交代」、「我看過銀行櫃檯阻止一個差點被虛擬貨幣詐騙的人，我很敬佩你們」、「對啊，多問一點還會被嗆說我侵犯他的隱私，要去金管會投訴…難做啊！」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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