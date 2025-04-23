西螺警分局齊力打詐防詐　600人與會共築安全防線

▲西螺警分局昨日在西螺鎮農會舉辦打詐行動月暨擴大社區治安會議，鄉親民眾逾600人參加。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣四月分迎來打詐行動月，昨（22）日在舉辦擴大社區治安會議，邀請轄區民意代表、里鄰長及轄區民眾逾600人參加，並邀請藝人「黑面」現身主持一同打詐，縣警察局長李建民率分局及主管列席，並邀請縣長張麗善、議長黃凱及地檢署檢察長黃智勇等貴賓一同進行氣球立牌爆破儀式，為會議揭開序幕。

縣長張麗善表示，透過辦理大型治安座談會，可以讓更多的鄉親了解與警察是夥伴關係，發掘治安、交通問題所在，唯有警民互助共同打擊犯罪，治安才會越來越好，期許警察同仁除延續強力打詐工作外，警政雲林隊要在「治安安心」、「交通順心」及「服務貼心」等3項工作共同全力以赴，達到「民眾感心」目標，未來縣府也會當警察局堅強後盾。

▲西螺警分局昨日在西螺鎮農會舉辦打詐行動月暨擴大社區治安會議，更邀請藝人「黑面」現身主持一同打詐。（圖／記者游瓊華翻攝）

會中警察局局長李建民進行預防詐騙犯罪宣導，針對目前5大詐騙手法，包括假網路拍賣/購物、假投資、ATM解除分期付款、假愛情交友、假冒親友等各式詐騙手法的破解之道，此外詐騙手法推陳出新，民眾可熟記「反詐五不」原則，「不接-陌生來電、不聽-投資明牌、不點-不明連結、不傳-個人資料、不信-可疑資訊」口訣，以提高警覺，避免受騙上當。

接著由第五組組長林文水針對轄區發生交通事故路段、肇事原因分析向民眾說明，呼籲民眾遵守交通規則，注意用路安全，促使民眾增加交通安全意識。此外，西螺警分局亦邀請武術師傅表演西螺在地七崁武術，並於會議中加碼抽獎，現場民眾反應熱烈。

西螺警分局長閻百川指出，現今社會詐騙案件層出不從，警方辦理治安會議與民眾近距離接觸教育防詐觀念，多一個人學到就少一個人被騙，如果與會民眾又將會議上所聽到的防詐觀念與親朋好友分享更是能達到更好的防詐效果；與會民眾表示，參加此次座談會，除了學到交通安全觀念與防詐觀念，更感受到西螺分局警察無時無刻關心與注意到每位鄉親的安危。

▲西螺警分局昨日在西螺鎮農會舉辦打詐行動月暨擴大社區治安會議，鄉親民眾逾600人參加。（圖／記者游瓊華翻攝）