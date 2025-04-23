撞康橋單車隊「駕駛稱撿東西釀禍」　民團：凸顯考照系統性失靈

▲康橋國際學校單車隊環島，在彰化遭逆向汽車衝撞，7學生送醫。（圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

康橋國際學校「單車環島」車隊昨經彰化縣彰水路3段時，遭一輛小客車逆向衝撞，7名學生輕重傷，肇事駕駛聲稱是撿東西釀禍，不過有民眾直擊他肇事前曾多次飄移鬼切，警方也要查是否毒駕。還路於民行人路權促進會今發聲明指出，肇事駕駛撿東西逆向撞上自行車隊，凸顯考照系統性失靈。

針對該名肇事駕駛自稱是「為撿東西逆向撞上兒少自行車隊」，還路於民行人路權促進會表示，這起事件凸顯了不適任駕駛人能輕易取得考照，進行「為了撿東西而喪失對路況注意力」的危險駕駛行為，進而發生殘害騎乘自行車的兒少生命事件。

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促進會強調，該起事故更凸顯肇事駕駛人不僅沒有認知到自己正操作著一部殺傷力極強的交通工具，同時亦不具備安全行駛所需的知識及能力，無法選擇停下來撿東西，這是目前考照制度系統性失靈所造成的悲劇，現行考照重點僅能讓駕駛人如何讓車輛行駛，卻沒有充分考驗駕駛人的安全駕駛知識及能力。

此外，促進會指出，目前考照制度題目鑑別度及難度、學習及考驗路線的道路環境多元度仍有提升空間；駕駛人面對突發狀況應變、安全駕駛知識及能力、人本交通及用路人位階知識等不充分，籲各方在公路局於4月25日舉辦的「精進駕照考前、中、後相關制度意見交流會議」中，從過去普發駕照、讓車輛能動起來思維，邁向駕駛執照是特許權、充分考驗駕駛人安全駕駛知識及能力的交通零死亡願景時代，守護下一代的生命。