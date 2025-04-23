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聚餐完載女友回家…26歲男撞同事噴飛1死1重傷！母相驗哭到癱軟

記者郭世賢、潘鳳威／基隆報導

基隆市七堵區今(23)日凌晨發生一起死亡車禍！26歲廖姓男子騎機車載送黃姓女友返家途中，於七堵舊火車站附近，與前方待轉的19歲邱姓男同事發生碰撞，造成1死1重傷的悲劇。稍早廖母現身殯儀館相驗，面對喪子之痛無法壓抑情緒放聲大哭，一度哭到癱軟，場面令人相當不捨。

▲▼ 基隆七堵今(23)日凌晨發生一起死亡車禍 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆七堵今(23)日凌晨發生一起死亡車禍，死者家屬抵達殯儀館一度痛哭失聲。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，26歲廖男、26歲黃女、19歲邱男為同事關係，23日凌晨12時許，3人剛結束公司聚餐，返家途中廖男騎著機車載黃姓女友沿光明路往八堵方向行駛，行經事故地點時，疑因反應不及，直接撞上前方正準備待轉的邱男機車。

由於撞擊力道猛烈，廖、黃當場摔車噴飛，重傷倒地。警消獲報到場，發現廖男已失去生命跡象，黃女受有重傷、意識不清，邱男則是輕傷，遂將廖、黃2人送醫急救，但經搶救過後，廖男仍因傷勢過重宣告不治，黃女仍在救治中。警方針對廖、邱2人進行酒測，酒精濃度均為0，初步排除酒駕肇事可能。

▲▼ 基隆死亡車禍 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆今(23)日發生一起死亡車禍， 圖為死者機車。（圖／記者郭世賢翻攝）

檢警23日下午偕同法醫前往殯儀館相驗，廖男家屬也抵達現場，心碎透露，廖男跟公司同事們關係良好，他生前更是相當照顧邱男，兩人是非常好的朋友。

由於事發現場並沒有監視器畫面，身穿黑色上衣的廖母哀痛表示，希望檢警能將此事調查清楚，而面對突如其來的悲劇，廖母一度難掩哀傷，渾身癱軟痛哭失聲，一旁親友見狀趕緊上前攙扶，令人鼻酸。

邱男稍早也結束檢方偵訊，但他疑似因驚嚇過度，無法回應記者提問，全程沉默不語。邱父代兒發聲，指出3人返家途中，兒子要往七堵方向須待轉，廖男則是直行要往基隆方向，兒子待轉不久後，就聽到急促喇叭聲，隨後便挨撞。

邱父指出，事發過後他凌晨曾重回事故現場查看，發現廖男的機車嚴重毀損，且倒地後疑似有撞到路邊配電板的痕跡。至於全案詳細事發原因、經過以及確切責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼ 基隆七堵今(23)日凌晨發生一起死亡車禍 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆七堵今(23)日凌晨發生一起死亡車禍，死者家屬抵達殯儀館一度痛哭失聲。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 基隆七堵今(23)日凌晨發生一起死亡車禍 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 被撞的邱姓男子稍早結束檢方偵訊。（圖／記者郭世賢翻攝）

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