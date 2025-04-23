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大陸 大陸焦點 特派現場

北京潮白河大橋突起火冒煙　部分塌陷致「橋面消失」

記者魏有德／綜合報導

北京順義區潮白河大橋今（23）日清晨被民眾發現橋面上冒出濃煙和火光，目擊者透露，濃煙是由橋體下方竄出，之後便肉眼可見火勢。當地交通及警消單位接獲通報後，隨即派員趕赴現場救援並疏散車輛、管制交通，幸未發現有人員傷亡，相關發生原因正進一步調查中，

▲北京潮白河大橋23日清晨突冒煙起火，導致部分橋體橋面塌陷。（圖／翻攝微博）

▲北京潮白河大橋23日清晨突冒煙起火，導致部分橋體橋面塌陷。（圖／翻攝微博，下同）

《上游新聞》報導，北京交通官方微博發佈消息稱，4月23日7時7分，順義區潮白河大橋發生火情，部分橋體受損，為保障安全，現場已雙向斷路。

▲北京潮白河大橋23日清晨突冒煙起火，導致部分橋體橋面塌陷。（圖／翻攝微博）

目擊者李先生表示，他和朋友在清晨4時許來到潮白河附近的水域晨釣，抵達現場後，他先看到橋樑上方的路燈熄滅，約數十分鐘後，橋樑下方開始冒煙，並出現火光，「事發時正值清晨，橋樑上只有零星車輛駛過，離開前，並未看到橋樑坍塌。」

▲北京潮白河大橋23日清晨突冒煙起火，導致部分橋體橋面塌陷。（圖／翻攝微博）

根據空拍機事發後拍攝的影片可以發現，拍攝時，潮白河大橋橋體仍在冒煙，已無明顯火光，仔細一看，橋樑中段有一處大面積塌陷，直插進河中，此外，由上往下看便可明顯見到，部分橋面已經消失，露出一大片「空白地帶」。

公開資訊顯示，潮白河流經河北承德、天津和北京市，在北京段流經多個區，因此，光是流域上的「潮白河大橋」就不只一座，較知名的有位於通州區的「燕潮大橋」，還有便是這座連接城郊，被當地人稱作「彩虹橋」的潮白河大橋。

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