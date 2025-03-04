水果賣2千遭公審！汐止老闆喊冤「客人整袋退款」曝真相：沒A錢

▲老闆PO文澄清，還原事件始末。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友日前在汐止老街買了2盒草莓、6顆橘子和6個蓮霧，被收了2040元，越想越不對，原來是店家算錯錢，多收了385元，氣得他PO文直呼「店家A錢」。對此，水果攤老闆還原事發經過，「客人最後並沒有購買任何的水果，金額也已全數退還」，客人離開前還露出詭異笑容，表示會把事情PO上網。

有民眾在臉書「汐止集團」社團發文，在汐止老街某水果攤購買水果時被多收費用，2盒草莓、6顆橘子和6個蓮霧，共2040元，事後認為價格異常，回頭請店家重新計算，結果發現實際應付1655元，等於多收了385元。老闆道歉並退還385元，這讓原PO相當傻眼，表示水果貴與便宜，見仁見智，太貴可以選擇離開「但總不能買了還要被店家老闆a吧」。不過，原貼文已被刪除。

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針對此爭議，老闆3日晚間發文澄清，因為上一位客人購買的金額（385元）忘記清除，導致金額累加錯誤，當下立刻跟客人道歉，並退還385元，接著客人又說茂谷柑、蓮霧也要退錢，只想留草莓，店家也立即退還相應金額，「但2分鐘後，客人卻又再度折返說連草莓都不要了，我們仍表示沒有問題，又再退還960元」。

老闆喊冤，這位客人最終沒購買任何一樣水果，即便如此，他仍再三低頭鞠躬道歉，也沒有收取任何費用；然而，男客人在離開前，卻露出詭異、輕浮的笑容直呼「我會PO上汐止集團，你們好好上去解釋解釋吧！」

儘管店家不斷求饒，懇請對方高抬貴手，對方仍堅持發文，且未提到「沒買水果」、「錢已全數退還」等事實，導致留言區出現各種詆毀，老闆強調，「我們是汐止三十年的在地老店，絕對不會為了騙取385元而影響我們的商譽」，也透過此事件好好反省，會更加注意每一項細節，避免類似事件再度發生。