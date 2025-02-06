花蓮店家遭槍擊「玻璃成蜘蛛網」　機車男落網辯：心情不好

▲店家大門玻璃有明顯彈孔。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安分局北昌派出所接獲一店家報案，指大門玻璃疑被開槍打成蜘蛛網，警方成立專案小組，擴大調閱錄影監視器透過影像分析比對，發現一名男子於案發時騎乘機車經過，並持槍枝射擊，迅速將男子逮捕到案，並起出犯案用的空氣槍。男子表示：因心情不佳才騎車亂開槍，警方偵訊後將全案移送法辦。

▲男子住處查扣做案槍枝。

警方接獲報案後成立專案小組立即展開調查，經現場勘查，發現店家大門玻璃遭擊破，擴大調閱錄影監視器，並透過影像分析比對，發現一名男子於案發時騎乘機車經過，並持槍枝射擊，造成2處有玻璃損壞的情形。經比對車輛特徵與嫌犯穿著，警方鎖定一名男子涉案，並積極追查其行蹤。

▲男子涉嫌毀損、恐嚇及毒品等罪移送花蓮地檢署偵辦。

經專案小組透過監視器並分析行車路線，掌握到男子的落腳處，於4日持搜索票前往該處執行搜索，當場查扣氣動槍枝、鋼珠彈，以及毒品安非他命的殘渣袋。男子到案後表示，因心情不佳才會騎車亂開槍。全案依涉嫌毀損、恐嚇及毒品等罪嫌將其移送花蓮地檢署偵辦。

分局長林俊廷表示，警方對於任何影響社會治安的行為絕不寬貸，將持續強化轄區巡邏與打擊任何不法行為，以確保社區安全。同時呼籲，民眾若發現可疑行為，應立即通報警方，共同維護社會秩序，讓地方治安更加穩定。