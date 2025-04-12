　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

加盟滴妹飲料店剛開幕就被砸！　YTR「彼得爸與蘇珊媽」提告毀損

▲▼「彼得爸與蘇珊媽」加盟在睡五分鐘被砸店。（圖／翻攝自頻道「彼得爸與蘇珊媽」）

▲「彼得爸與蘇珊媽」加盟再睡五分鐘不久，店門前柱子就被陌生男子敲出一個洞。（圖／翻攝自頻道「彼得爸與蘇珊媽」）

記者陸運陞、郭玗潔／新北報導

YouTube頻道「彼得爸與蘇珊媽」擁有41萬粉絲，他們今年1月剛在三重區加盟滴妹的飲料店「再睡5分鐘」，日前卻傳出被「砸店」，有男子因不明原因，半夜在店前白色柱子上徒手敲出一個洞，「彼得爸與蘇珊媽」發現後，也到警局提出毀損告訴，目前警方正在偵辦中。

據監視器畫面顯示，2名黑衣男子在本月5日凌晨34分，行經位於台北橋捷運對面的飲料店前，在柱子旁交談一陣，其中一名男子先將右手掌放在柱子上，再用另一手猛力敲擊柱子，在壁面留下一個坑洞。

影片被「彼得爸與蘇珊媽」放在網路上，無奈詢問「剛開幕就被砸店，有人知道他們在做什麼實驗嗎」、「請問開過店的前輩大大，我要開始習慣這些鬼故事了嗎」，網友看了紛紛議論「是不是武俠劇看多了，在練習掌力」、「這個就是見不得人家好的無聊人士，抓到千萬不要輕放追究到底」，而大部分網友都建議他們趕快報警，「彼得爸與蘇珊媽」也到警局提出毀損告訴。

▲▼「彼得爸與蘇珊媽」加盟再睡五分鐘不久，店門前柱子就被陌生男子敲出一個洞。（圖／翻攝自頻道「彼得爸與蘇珊媽」）

▲監視器畫面為黑衣男子破壞柱面。（圖／翻攝自臉書「彼得爸與蘇珊媽」）

警方獲報，初步了解店家並沒有和人結怨，推測為酒醉民眾突發的破壞行為，正積極調閱監視器，釐清犯嫌身分，將儘速將犯嫌查緝到案。

▲▼「彼得爸與蘇珊媽」加盟在睡五分鐘被砸店。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲男子徒手在柱子敲出一個洞。（圖／記者陸運陞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
571 3 8008 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
汽水瓶底「為何都是五爪形？」　物理老師解答！一票驚：長知識
林維恩美職初先發！　5局狂飆8K
鋒面不穩定帶進逼！　鄭明典：入夜後抵台灣陸地
路上見店家布條「川普粉絲收145%服務費」　台人看傻
陸頒布晶片原產地新規定　台廠有望喜迎轉單商機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

上網買量販店禮券「我去領錢」騎機車跑了　桃園男這下慘了

工寮超奇怪「半夜叫便當」　賭場找阿北把風！90歲人瑞也來捧場

2日本男來台旅遊...夜闖大樓頂探險還噴漆塗鴉　到案辯：好玩

加盟滴妹飲料店剛開幕就被砸！　YTR「彼得爸與蘇珊媽」提告毀損

手搖飲喝到「黑黑顆粒」竟是攪拌棒碎片！恐怖畫面曝　業者認了

短短2小時「3車騎上庇護島」！　彰化彰南路口事故頻傳

大膽賊半夜破壞門鎖行竊「屋主當場抓包」　被逮急喊：認錯人

防大甲媽回鑾滋事　烏日警出動360人嚴陣以待

送餐到成大偷走炸雞嗑光！外送員判罰金　還要吐回餐費286元

為閃救護車！台南公車擦撞路邊神像基座　2車窗破裂、乘客手指受傷

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

王思佳老公遭爆「當司機.保鑣」　首發聲否認..揭低調原因：有簽保密協議

蔡琴突點名蔣萬安「開噴大巨蛋」　「能好到哪去？」擔心：我要觀眾安全.舒服

池睿恩當《RM》司機「分不清煞車.油門」　劉在錫嚇壞：這裡的人身價都不斐XD

#高雄 女過馬路 #自摔　險遭 #輕軌 輾過

#李珠珢 超愛自己的應援毛巾　竟然還偷聞！！

上網買量販店禮券「我去領錢」騎機車跑了　桃園男這下慘了

工寮超奇怪「半夜叫便當」　賭場找阿北把風！90歲人瑞也來捧場

2日本男來台旅遊...夜闖大樓頂探險還噴漆塗鴉　到案辯：好玩

加盟滴妹飲料店剛開幕就被砸！　YTR「彼得爸與蘇珊媽」提告毀損

手搖飲喝到「黑黑顆粒」竟是攪拌棒碎片！恐怖畫面曝　業者認了

短短2小時「3車騎上庇護島」！　彰化彰南路口事故頻傳

大膽賊半夜破壞門鎖行竊「屋主當場抓包」　被逮急喊：認錯人

防大甲媽回鑾滋事　烏日警出動360人嚴陣以待

送餐到成大偷走炸雞嗑光！外送員判罰金　還要吐回餐費286元

為閃救護車！台南公車擦撞路邊神像基座　2車窗破裂、乘客手指受傷

勞動部校園徵才！　逾千職缺助力青年開啟職涯旅程

賴慧如婚禮在即「角膜破皮」眼睛布滿血絲！　無奈嘆：是職業傷害

方文琳「全素顏河堤跑步」洩59歲真實狀態！　曝堅持跑步十年原因

吳尊45歲身材超頂！參加國際網球比賽肌肉炸裂　16歲開始健身

史書華指《離島建設條例》要引陸醫　藍轟：恥度無極限的社會敗類

23年如一日 ！癌患楊佩雯自癒癒人　獲最佳腫瘤護理人員

獲贈「2警備車+1氣瓶灌充機」　中市消防局感謝民間團體善行

上網買量販店禮券「我去領錢」騎機車跑了　桃園男這下慘了

台灣19歲左投林維恩美職初先發！5局飆8K遇牛棚放火錯過勝投

南消二大結合區公所防汛超前部署　保障家園安全總動員

蔡琴突點名蔣萬安「開噴大巨蛋」　「能好到哪去？」擔心：我要觀眾安全.舒服

社會熱門新聞

快訊／賓士國道故障！22歲女放警示標誌遭追撞亡

高鐵列車火警！禍首「行動電源」曝光

已婚消防員騙女義消上床　害2度流產

OL聚餐被灌酒！回家慘遭主管2度性侵

欠公司3萬爆衝突！老闆百萬名車被他燒毀

勤美星巴克前47天3人墜樓亡！專家曝4可能原因

即／吳釗燮前助理是共諜　收押禁見

林岱樺涉貪風暴擴大！服務處2主任、3助理聲押

男身中25刀陳屍後座「脖子幾被砍斷」兇手落網

台中勤美47天連傳3起墜樓案　恐怖巧合曝光

基隆3車追撞翻覆！1男卡車內滿頭血　救出送醫不治

新光三越氣爆原因曝　施工弄破瓦斯主幹管

獨／國道今晨火燒車！　自撞橋墩「駕駛疑成焦屍」慘死

手搖飲喝到「黑黑顆粒」竟是攪拌棒碎片

更多熱門

相關新聞

借車不成拿石塊砸頭　嗆：見一次打一次

借車不成拿石塊砸頭　嗆：見一次打一次

新北市金山區11日下午發生一起暴力衝突事件，一名26歲李姓男子因向29歲王姓友人借車遭拒，竟情緒失控，持石塊攻擊對方，造成王男頭部及耳朵撕裂傷，更出言恐嚇「見一次打一次」。警方到場後，因雙方情緒激動，隨即對兩人實施保護管束，並將涉嫌動手的李男依傷害、恐嚇罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

欠公司3萬爆衝突！老闆百萬名車被他燒毀

欠公司3萬爆衝突！老闆百萬名車被他燒毀

即／日京都車站驚見「疑似爆裂物」！封鎖2小時

即／日京都車站驚見「疑似爆裂物」！封鎖2小時

柬埔寨擬將179名台籍詐欺犯送中！刑事局回應

柬埔寨擬將179名台籍詐欺犯送中！刑事局回應

神鬼會計師坑10老闆騙1億　還洗錢25億

神鬼會計師坑10老闆騙1億　還洗錢25億

關鍵字：

攻擊店家毀損警方破壞

讀者迴響

熱門新聞

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

快訊／宥勝宣布：不再以「宥勝」名義活動！

曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世

鋒面將抵達「今下午恐達豪雨等級」　專家示警：本周雨最大的一天

中國準備核彈級報復　傳拋售美債500億美元

女老師拒絕愛愛　慘被男友持斧頭砍死！

快訊／賓士國道故障！22歲女放警示標誌遭追撞亡

川普暫緩90天「正好是7／5大地震預言日」！

川普公開稱「不再需要馬斯克」

5歲伊萊獨上男廁！媽站門外「聽見2男猥褻對話」

高鐵乘客行李內「行動電源自燃」起火　車廂煙霧瀰漫畫面曝

宥勝復出　隋棠：不是一個普通的罪犯

中國若犯台　台計畫把超商當作戰時樞紐

高鐵列車火警！禍首「行動電源」曝光

已婚消防員騙女義消上床　害2度流產

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面