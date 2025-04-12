加盟滴妹飲料店剛開幕就被砸！　YTR「彼得爸與蘇珊媽」提告毀損

▲「彼得爸與蘇珊媽」加盟再睡五分鐘不久，店門前柱子就被陌生男子敲出一個洞。（圖／翻攝自頻道「彼得爸與蘇珊媽」）

記者陸運陞、郭玗潔／新北報導

YouTube頻道「彼得爸與蘇珊媽」擁有41萬粉絲，他們今年1月剛在三重區加盟滴妹的飲料店「再睡5分鐘」，日前卻傳出被「砸店」，有男子因不明原因，半夜在店前白色柱子上徒手敲出一個洞，「彼得爸與蘇珊媽」發現後，也到警局提出毀損告訴，目前警方正在偵辦中。

據監視器畫面顯示，2名黑衣男子在本月5日凌晨34分，行經位於台北橋捷運對面的飲料店前，在柱子旁交談一陣，其中一名男子先將右手掌放在柱子上，再用另一手猛力敲擊柱子，在壁面留下一個坑洞。

影片被「彼得爸與蘇珊媽」放在網路上，無奈詢問「剛開幕就被砸店，有人知道他們在做什麼實驗嗎」、「請問開過店的前輩大大，我要開始習慣這些鬼故事了嗎」，網友看了紛紛議論「是不是武俠劇看多了，在練習掌力」、「這個就是見不得人家好的無聊人士，抓到千萬不要輕放追究到底」，而大部分網友都建議他們趕快報警，「彼得爸與蘇珊媽」也到警局提出毀損告訴。

▲監視器畫面為黑衣男子破壞柱面。（圖／翻攝自臉書「彼得爸與蘇珊媽」）

警方獲報，初步了解店家並沒有和人結怨，推測為酒醉民眾突發的破壞行為，正積極調閱監視器，釐清犯嫌身分，將儘速將犯嫌查緝到案。

▲男子徒手在柱子敲出一個洞。（圖／記者陸運陞翻攝）