康橋學生環島遭逆向撞！網上「檢討受害者」他怒：路人污名化

▲橘車逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

康橋國際學校秀岡校區學生日前進行「單車環島成年禮」，22日行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段時，車隊遭一輛逆向的自小客車撞上，造成7名學生、汽車駕駛受傷。由於該校為知名私立貴族學校，網上就有檢討學生和家長的聲浪。對此，粉專「通勤者之歌」直呼，若不從根本解決交通問題，悲劇只會一再發生。

「通勤者之歌」在粉專表示，康橋學生發生嚴重事故後，新聞底下卻有不少檢討受害者的留言，不禁有所感嘆。「通勤者之歌」指出，在台灣開車肇事，就是有層層的保護，「1.會有部分輿論會先幫肇事者檢討受害者」、「2.不專業的初判表、車鑑報告再搞一次被害者」、「3.到法院永遠都是『過失傷害』，不和解也不痛不癢」、「4.民事賠償也沒有懲罰性賠償」、「5.低劣的駕訓制度培育一堆不適任駕駛，並且技術性縱放重大違規」。

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粉專接著表示，「違規記點」的制度在任何國家都是基本配備，可以有效防治違規行為的累犯，「台灣也曾經有這樣的制度，不過上路不到一年目前已經名存實亡了。」另外，交通官員不會設計道路、監理系統不把關駕駛資格，以績效為導向，選擇性執法。

最後，粉專強調，加上對行人、自行車、摩托車的弱勢用路人污名化，「發生這樣的事情很遺憾，逆向違規肇事駕駛很可惡，然後呢？不從根本解決問題，悲劇只會一再發生。」

另外，粉專也在隨後的貼文中開批，對象是交通部運輸監理司長林福山，原因是林福山在車禍發生後表示，逆向肇事的汽車不只有罰鍰課題，涉及刑法過失傷人也會有刑事處罰，肇事之人還有吊扣吊銷駕照的課題，讓「通勤者之歌」直呼根本是幹話。