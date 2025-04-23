「這小孩很糟糕」逆撞康橋車隊7傷　鄰居曝：地方頭痛人物

記者唐詠絮／彰化報導

康橋國際學校「單車環島成年禮」活動22日行經彰化縣埤頭鄉時發生嚴重事故，蕭姓駕駛逆向衝撞，造成7名學生受傷，其中西洋劍雙料冠軍顏姓學生傷勢最為嚴重，所幸已清醒並轉院回台北接受治療。有民眾直擊蕭肇事前曾多次飄移鬼切，行徑詭異，警方也將釐清是否涉及毒駕情事。當地居民透露，蕭男風評不佳，家裡出入複雜，與鄰居幾乎零互動，是村裡公認的問題人物。

▲逆向猛撞釀康橋學生7傷，蕭姓駕駛遭拘提帶回。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲蕭姓駕駛逆向猛撞釀康橋學生7傷。

鄰居無奈的說，「這個小孩很糟糕」指蕭男父母雙亡，妹妹已嫁人，弟弟也沒有一起住，他家中出入複雜，是鄰居口中的頭痛人物，和鄰居也互不往來。鄰居指出，蕭男跟左鄰右舍見到面也不會互相打招呼，經常說「要抓貓」，但怪異行徑讓鄰居紛紛裝監視器自保，昨天鄰居有看到他回來，手中還拿著塑膠袋，但不知道他要幹嘛。

▲逆向猛撞釀康橋學生7傷。

今天有更多的民眾提供監視器影像，發現蕭男不只是逆向衝撞車隊，沿路不是從內線車道移出外車道，不然就是在開中線，一路上鬼切飄移，讓後方的用路人看得膽顫心驚，有民眾猜測，他恐怕已是危險駕駛慣犯，目前全案由警方深入偵辦中，由於蕭男拒絕夜間偵訊，待警詢後移送地檢複訊。

▲逆向猛撞釀康橋學生7傷。

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