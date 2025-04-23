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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠中常會播大罷免催連署片「為台灣留名」　賴清德一句話評價

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（23日）召開中常會，據轉述，會中除討論美國關稅、國安修法及立法院動態外，中常會尾聲，總統兼任民進黨主席賴清德也放出一支影片，為民進黨日前發布的第二支以「勇敢挺身、為台灣留名」挺公民罷免行動影片，賴清德也特別稱讚，影片拍得非常好。而該影片內容，主要敘述，多位藍白立委濫權惡修法案、胡亂凍刪總預算，甚至在多次表決過程中不願具名，呼籲所有公民勇敢站出來，為一個更好的台灣，簽署罷免連署書，留下自己的名字。響應目前民團如火如荼推動的大罷免運動。

民進黨今召開中常會，據轉述，立法部門報告時，民進黨團幹事長吳思瑤表示，立法院將延會到7月31日，而這會期是國安法案會期，立委赴中法案被擋300多次，明天會排資安法、下周會排國安法。

吳思瑤指出，接下來行政院也會提出解凍案，會有1000多解凍案送到立院，另一方面，透過審視解凍案，也可以看出當時藍白立委處理預算有多麼不合理。

中常會尾聲，賴清德也有放一支影片，是民進黨中央黨部日前發布的第二支以「勇敢挺身、為台灣留名」挺公民罷免行動影片，主要訴求在罷免藍委二階連署的最後關鍵時刻，呼籲所有公民勇敢站出來，為一個更好的台灣，簽署罷免連署書，留下自己的名字。對於影片內容，賴清德也稱許，內容拍得非常好。

對於影片內容，民進黨介紹，每個人的一生，從出生的那一刻，到成長求學、覓職甚至成家立業，在每個人生關鍵的時刻，都會留下自己的名字。而如今的台灣正面臨一個由藍白立委把持毀憲亂政的國會，不僅多次濫權惡修法案、胡亂凍刪總預算，甚至在多次表決過程中不願具名，以逃避責任。

影片內容描述，「既然他們不敢在表決留名，那我們就將他們從國會除名」，面對如此惡質的在野黨，唯有再一次透過公民的力量，在這第二階段連署的最後關鍵時刻，呼籲大家挺身而出，踴躍簽下罷免連署書，「為更好的台灣留名」。

民進黨指出，近來因國民黨發動的罷免綠委行動，爆發多起連署造假、偽造連署甚至有亡靈連署的荒誕情事發生，相較國民黨如此違法的連署造假，由公民自主發起的罷免藍委行動，歷經多時，是經由多少志工在各地擺攤設連署站、甚至是挨家挨戶，一張一張連署書由公民親自簽署而來。因此，對照國民黨抄名冊的造假連署，公民團體的連署不僅具正當性，更凸顯人民要罷免不適任藍委的強大意志。

民進黨在最後階段除了持續挺公民團體的連署行動，也持續為在連署行動中受到威脅、刁難甚至暴力相向的公民團體提供必要的協助，確保罷免行動順利進行，更維護所有公民行使罷免權益，也呼籲所有不滿藍白持續在國會毀憲亂政的民眾們，「勇敢挺身、為台灣留名」。

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