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快訊／8級強風來了　今轉雨「下最大」地區曝

（圖／氣象署）

▲今天起變天。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

防8級強陣風！中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天、周四鋒面影響，中部以北有短暫陣雨或雷雨，且雨勢比較大，東半部也有迎風面降雨，山區午後有雷陣雨。

▼最新雷達回波圖。（圖／氣象署）

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（圖／氣象署）

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，西南風偏強，今晨至周四晨，蘭嶼、桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署也發布「濃霧特報」，今日馬祖、金門及清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖已出現能見度不足200公尺。

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周四鋒面影響，中部以北有短暫陣雨或雷雨，且雨勢比較大，東半部也有迎風面降雨，南部為多雲，山區午後有雷陣雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

曾昭誠說，周五、周六東北季風影響，加上華南雲雨區東移，各地有降雨機率，中部以北有陣雨或雷雨；周日東北季風減弱，各地雨勢趨緩，北部、東半部、恆春半島仍有局部短暫雨，山區午後有雷陣雨。

曾昭誠表示，下周一另一波鋒面影響，中部以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星降雨機率；下周二東半部、恆春半島、各地山區有零星短暫雨。

溫度部分，曾昭誠提到，今天各地高溫因降雨下降不少，大約30度左右；周四東北季風增強，北部、宜蘭高溫降到25-27度；周五、周六北部、宜蘭再降到19-23度，其他地區仍有25度以上、接近30度。

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