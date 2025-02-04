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大陸 大陸焦點 特派現場

把美國告到WTO！　陸起訴美加徵關稅：性質惡劣

▲▼世界貿易組織（WTO）。（圖／路透）

▲世界貿易組織（WTO）。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

美國對大陸商品加徵10％關稅，陸方也不甘示弱，除了連續祭出多項反制措施，也已經正式向世界貿易組織起訴美國，更批評美國作法「嚴重違反世貿組織規則，性質惡劣」。

美國對大陸輸美商品加徵10％關稅的措施，已於美東時間4日零時1分生效。許多大陸進口商品目前已面臨10％或25％的關稅，最新的這波關稅將影響美國每年從大陸購買價值超過4000億美元的商品。

大陸今（4）日推出一系列反制措施，包括對美國多項能源與農業機械商品加徵10～15％關稅，對鎢、碲、鉍、鉬、銦等多項稀有金屬實施出口管制，對Google展開反壟斷調查，以及將美國PVH集團和因美納公司列入不可靠實體清單。

除了上述措施，大陸商務部也透露，已經在WTO起訴美國加徵關稅措施。

大陸商務部表示，2月1日，美方宣布對中國有關產品加徵10％關稅，中方為捍衛自身合法權益，已將美徵稅措施訴至WTO爭端解決機制。

大陸商務部批評，美方對中方輸美產品加徵關稅，嚴重違反WTO規則，「性質惡劣，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法」。美方做法嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，破壞中美兩國經貿合作基礎，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定。

大陸商務部說，美方多次以單邊主義凌駕多邊主義，受到廣大WTO成員的強烈譴責。中方對美方做法堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤做法。

大陸商務部最後說，中方是多邊貿易體制的堅定支持者和重要貢獻者，願與其他WTO成員一道，共同應對單邊主義和貿易保護主義對多邊貿易體制的挑戰，維護國際貿易有序、穩定發展。

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