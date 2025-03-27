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大陸 大陸焦點 特派現場

因應美國關稅　大陸最新招數：WTO起訴、拉攏美企

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

為了因應美國對中國大陸加徵20％關稅，北京當局除了對部分美國農產品加徵10％至15％關稅作為報復，還已向世界貿易組織（WTO）起訴美國。與此同時，對於正感受到關稅壓力的美國企業，大陸也積極拉攏。

大陸商務部今（27）日下午召開例行記者會，發言人何亞東批評，美方對於中國出美產品加徵關稅，這是典型的單邊主義和保護主義，嚴重違反WTO規則。

他指出，針對美方加徵關稅措施，中方已在WTO爭端解決機制下起訴，3月14日美方在WTO爭端解決機制下接受磋商，中方將根據WTO規則推進後續程序。

另一方面，在中國發展高層論壇舉辦期間，大陸商務部領導密集會見外國企業高管。何亞東介紹，這些公司包括蘋果、禮來、高通、賓士、空中巴士、嘉吉等20多家跨國公司全球負責人。

▲▼大陸商務部部長王文濤會見蘋果執行長庫克。（2025-03-24）（圖／翻攝大陸商務部網站）

▲大陸商務部長王文濤（右）近日會見蘋果執行長庫克。（圖／翻攝大陸商務部網站）

會見中，大陸商務部領導表示，面對複雜多變的國際形勢，中國將以擴大高水準開放的確定性，應對外部環境的不確定性，並將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。歡迎跨國公司繼續投資中國，深耕中國。

何亞東稱，許多跨國公司表示，看好中國經濟發展前景和市場潛力，正是中國的穩定性和確定性，為企業提供了廣闊的發展空間。願繼續擴大在華投資，深化創新合作，向中國和全球提供更多優質的產品和服務。

英國廣播公司（BBC）近期曾以「美國科技公司感受到中國關稅的壓力」為題報導，進口至美國的智慧型手機、電腦和平板電腦等商品首次被徵收關稅，而專家認為，「中國仍然是供應鏈的重要組成部分，與新供應商建立關係需要時間，而且成本高昂」。

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