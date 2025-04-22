明起變天「北部防較大雨勢」　下周還有鋒面接力

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員陳姵安表示，明天起鋒面影響，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，尤其中部以北有雷雨或較大雨勢發生機率。周四起東北季風影響，各地明顯降溫，周五、周六伴隨華南雲雨區東移，雨區擴大。周日東北季風減弱，但緊接下周一又有鋒面影響，水氣又會增加。

陳姵安指出，明天起鋒面影響、周四通過，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，南部地區多雲，中部以北有雷雨或較大雨勢發生機率，午後山區也有局部短暫雷陣雨。周四起東北季風增強，周五、周六伴隨華南雲雨區東移，北部、東北部及東半部較涼，且雨區擴大，南部地區也有零星短暫雨，迎風面北部及東北部有較大雨勢。

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她表示，周日東北季風減弱，水氣減少，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲，午後各地山區也有局部短暫陣雨。下周一另一波鋒面影響，水氣略增加，中部以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為零星短暫陣雨，也不排除有較大雨勢。下周二水氣明顯減少，僅東半部、恆春半島及各地山區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，陳姵安指出，明天降雨影響，北部降到30度左右，中部約32度，南部34度，近山區仍有35至36度高溫。周四東北季風影響，各地明顯降溫，北部約27度、中部29度、南部30至33度。周五、周六北部21至22度，中部26至27度，南部29至32度。

她指出，這波鋒面最低溫為周六清晨，北部及東北部約18至19度，中部及花東21至22度，南部23至25度。周日東北季風減弱回溫，北部約28度，中南部28至32度。

另外，她也說，明天金馬地區及清晨中部以北地區有霧或低雲，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）