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黃呂錦茹無保請回北檢抗告　李明賢：司法淪執政黨對付異己工具

▲▼國民黨罷免連署偽造文書案，台北市黨部主委黃呂錦茹。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市黨部主委黃呂錦茹。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉偽造罷免連署案，上週遭檢察官聲請羈押禁見，經台北地院裁定犯罪嫌疑不足而無保請回，但北檢今（22日）下午針對黃呂提起抗告。對此，台北市議會國民黨團書記長李明賢表示，法官早認定黃呂犯罪嫌疑不足，但北檢還是要抗告，凸顯是政治考量，司法淪為執政黨對付異己的政治工具。

關於北檢針對黃呂錦茹遭無保請回一事提抗告，李明賢22日下午回應，法官早認定黃呂錦如犯罪嫌疑不足，北檢卷內並無任何供述證據或客觀證據，可認定黃呂錦茹有經手提議人名冊的事實，如今北檢還是要提抗告，凸顯這是政治考量、司法淪為執政黨對付異己的政治工具，令人高度遺憾。

北檢14日搜索約談國民黨青年軍「罷吳四騎士」，認為雖然罷團曾擺攤收取民眾連署書，但實際上送交選委會的提議人名冊是由黨部提供，裡面不但有近200名連署人已經死亡，且多份筆跡相似，因此在17日指揮調查局約談黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文，以及第一區黨部執行長曾繁川等4人。

經檢察官偵訊後，在18日凌晨依偽造文書、非法利用個資等罪嫌，向北院聲請將黃呂等4人羈押禁見，法官19日裁定認為，初文卿、姚富文犯罪嫌疑重大，且有刪除與他人的LINE對話紀錄，足認2人有滅證之虞，因2人彼此供述不一，無法排除串共，因此裁定將初、姚羈押禁見。

至於黃呂錦茹涉案部分，因檢方提供卷證無客觀證據可認定黃呂經手提議人名冊，無法僅因黃呂是台北市黨部最高層，就推論黃呂同意或指示偽造連署，而曾繁川當庭書寫筆跡，雖然與偽造的簽名字體有點相似，但筆畫書寫的方式，仍有不同，無法因此認定有犯罪嫌疑，法官因此駁回聲押，當庭釋放黃呂錦茹、曾繁川。

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