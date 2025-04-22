朱立倫嗆賴政府獨裁　綠：違法偽造文書還要牽拖成政治辦案？

▲國民黨主席朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌今（22日）舉行在野領袖峰會共商國是，會中僅達成不提倒閣等共識，直言「倒閣救不了台灣」，更無法解決想要專制獨裁力量的總統賴清德。對此，民進黨回應，國民黨全台死亡連署超過1900份，檢調當然要依法調查，如基隆罷免林沛祥團體同樣因連署格式問題被約詢，將違法偽造文書牽拖成政治辦案，完全是扭曲事實，朱立倫說「大罷免」，現今的台灣已經沒有民主，完全錯誤，人民四大政治權力是寫在憲法裡面，罷免才是台灣人民行使民主的權利。

民進黨發言人吳崢批評，真正的獨裁就是毫無邊際的權力，不受監督制衡不受約束的權力。去年藍白在立院通過國會擴權法案，讓國會有司法工具針對「藐視國會」的公務員進行懲罰，將所有社會上有關係之人受到強制力約束，更科處罰款，如此侵犯行政權、司法權、監察權，已經被憲法法庭判定違憲，藍白主導的擴權國會才是台灣真正的獨裁危機。

吳崢痛批，藍白不斷指控民進黨政府現今搞獨裁，更說賴總統把手伸入檢調，羈押柯文哲、偵辦國民黨的偽造文書案件，如此愚弄台灣人民的說法是滑天下之大稽，國民黨全台死亡連署超過1900份，甚至連高雄罷捷的領銜人都在鏡頭表示就是抄名冊，檢調當然要依法調查；國民黨跳針說辦藍不辦綠，但公民團體發起的罷免，例如基隆罷免林沛祥的領銜人，因連署書部分具有格式錯誤、資料不正確，檢調同樣也發起約詢，證明司法中立公正。

吳崢更說，南投鎮長補選期間，他因質疑國民黨籍候選人簡賜勝，未有利益迴避一事，收到南投地檢署寄送傳票要求到案說明，當事人依法到案說明，本就是法定正當的程序，依照國民黨邏輯，難道此時要指控檢察官辦綠不辦藍？要出來控訴政治迫害？國民黨口中的針對性辦案，將違法偽造文書牽拖成政治辦案，將違法的集會遊行說成司法追殺，完全是扭曲事實。

吳崢嚴正表示，國民黨過去曾歷經台灣人稱「法院是國民黨開的」時代，讓國民黨認為只要掌握政權，政府的手就能伸入司法、操控判決。但是這樣的時代早已結束，現在的法院屬於國家、屬於人民，而不是任何政黨或任何人能夠指揮與干預。司法制度的獨立性與專業性，不容抹煞與懷疑。他呼籲，國民黨不要再以過去威權時代的思維解讀當前民主制度，更不要一再跳針抹黑政府干預司法。

吳崢說，朱立倫說從未看過民主社會針對在野黨發起「大罷免」，現今的台灣已經沒有民主，變成獨裁社會，這種說法徹底搞錯方向。罷免是公民團體發起的，罷免是由貴黨孫文總理所倡導的直接民權，人民四大政治權力是寫在《中華民國憲法》裡面，人民行使人民的政治權力怎會是獨裁？怎麼會是反民主？罷免，才是彰顯民主制度，才是台灣人民行使民主的權利。