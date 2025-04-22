評／藍白峰會如「讀稿機」打高空　單薄對策怎凝聚厭綠民心？

▲黃國昌、朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫為反制大罷免危機，號召支持者26日集結凱道參與「戰獨裁」，今（22日）又邀民眾黨主席黃國昌舉辦在野高峰會。綜觀整場記者會，與其說共商國是，更像是朱、黃二人的讀書會，訴求過於打高空，台灣面臨關稅戰、貿易戰早心裡有數，在野黨究竟該扮演什麼角色？除向賴清德嚴厲喊話、提出建議外還能做什麼？雖在野聯合喚起民眾對抗司法危機有其必要性，只是粉墨登場後徒留單薄的政治語言，難免讓執政黨繼續鴨霸的軟土深掘。

藍白主席並非首次會商，2023年君悅會談仍歷歷在目，儘管最後破局不歡而散，2024選總統選舉也因藍白分裂讓賴清德上位，不過，過去一年在立法院持續堆疊合作默契，共同推動多項改革法案，證實在野還是能做到求同存異；面對國會三黨不過半現狀，在野只有合作，才能壯大監督力道。

隨著反綠聲浪逐漸升高，藍軍的怒火需要宣洩，這段時間內，朱立倫定調反罷免路線全面轉熱戰，赴北檢抗議司法不公，以及一系列的戰獨裁行動，又主動邀約黃國昌舉辦在野領袖峰會，不僅展現在野聯盟的團結，夠為減緩黨內對其領導威信的質疑，但從周日到今日，不難看出籌備過程過於倉促，從事前曝光的3大主軸「關稅戰」、「司法正義」和「大罷免」，便可知曉此場會議新意不多。活動正式開始時，朱立倫也主打執政黨的司法迫害以及美國關稅戰，黃國昌則是點頭答應出席426遊行，但強調是「人民的主場」，以及司法不公。行禮如儀之下一切按照劇本演出。

只是，宛如讀稿機一般的記者會要如何引起人民真實的共鳴？對抗霸權拿不出策略 只會加深民眾失望，畢竟不管是美國對台課對等關稅、大罷免全台烽火，乃至於司法不公，民眾早已了然於心、失望透頂，何須兩位主席大張旗鼓地照本宣科？藍白對於民進黨的濫權，不但沒能拿出具體、能夠打動人心的對策，反成為新聞稿讀書會，實為相當可惜。

至於台北市長蔣萬安日前拋出倒閣建議，欲藉此反民進黨惡罷，遭到黃國昌直接在這場記者會定調「倒閣救不了台灣」，因為無法解決賴清德，朱立倫隨後也附和黃的看法，也就是藍白黨主席大致上都否定「倒閣」這條路，而口口聲聲「倒賴」的具體方法究竟是什麼？到底是要怎麼把總統給「倒掉」？兩位主席義正嚴詞的喊話，隨著記者會結束，人民沒有得到答案。

朝野對立加劇，大罷免更讓民間對峙情緒高漲，藍白都成了北檢外抗議的常客，司法追殺迫使兩黨愈走愈近，意識到再不團結就即將被團滅，賴清德的利刃已直抵咽喉。如何反制民進黨，當然不是只有倒閣一途，但如果在野黨的「對抗」淪空談，又拿不出除倒閣以外更好的策略，那麼虛張聲勢的「在野峰會」，恐怕只會讓民進黨更加軟土深掘，民眾反綠怨氣無處發洩。藍白危機意識終於被喚醒固然是好事，但須再拿出更強而有力的號召，讓周末426凱道集結氣勢徹底壓過執政黨，才不會辜負當初反對一黨獨大的6成民意。