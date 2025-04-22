　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

評／藍白峰會如「讀稿機」打高空　單薄對策怎凝聚厭綠民心？

▲黃國昌、朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃國昌、朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫為反制大罷免危機，號召支持者26日集結凱道參與「戰獨裁」，今（22日）又邀民眾黨主席黃國昌舉辦在野高峰會。綜觀整場記者會，與其說共商國是，更像是朱、黃二人的讀書會，訴求過於打高空，台灣面臨關稅戰、貿易戰早心裡有數，在野黨究竟該扮演什麼角色？除向賴清德嚴厲喊話、提出建議外還能做什麼？雖在野聯合喚起民眾對抗司法危機有其必要性，只是粉墨登場後徒留單薄的政治語言，難免讓執政黨繼續鴨霸的軟土深掘。

藍白主席並非首次會商，2023年君悅會談仍歷歷在目，儘管最後破局不歡而散，2024選總統選舉也因藍白分裂讓賴清德上位，不過，過去一年在立法院持續堆疊合作默契，共同推動多項改革法案，證實在野還是能做到求同存異；面對國會三黨不過半現狀，在野只有合作，才能壯大監督力道。

隨著反綠聲浪逐漸升高，藍軍的怒火需要宣洩，這段時間內，朱立倫定調反罷免路線全面轉熱戰，赴北檢抗議司法不公，以及一系列的戰獨裁行動，又主動邀約黃國昌舉辦在野領袖峰會，不僅展現在野聯盟的團結，夠為減緩黨內對其領導威信的質疑，但從周日到今日，不難看出籌備過程過於倉促，從事前曝光的3大主軸「關稅戰」、「司法正義」和「大罷免」，便可知曉此場會議新意不多。活動正式開始時，朱立倫也主打執政黨的司法迫害以及美國關稅戰，黃國昌則是點頭答應出席426遊行，但強調是「人民的主場」，以及司法不公。行禮如儀之下一切按照劇本演出。

只是，宛如讀稿機一般的記者會要如何引起人民真實的共鳴？對抗霸權拿不出策略 只會加深民眾失望，畢竟不管是美國對台課對等關稅、大罷免全台烽火，乃至於司法不公，民眾早已了然於心、失望透頂，何須兩位主席大張旗鼓地照本宣科？藍白對於民進黨的濫權，不但沒能拿出具體、能夠打動人心的對策，反成為新聞稿讀書會，實為相當可惜。

至於台北市長蔣萬安日前拋出倒閣建議，欲藉此反民進黨惡罷，遭到黃國昌直接在這場記者會定調「倒閣救不了台灣」，因為無法解決賴清德，朱立倫隨後也附和黃的看法，也就是藍白黨主席大致上都否定「倒閣」這條路，而口口聲聲「倒賴」的具體方法究竟是什麼？到底是要怎麼把總統給「倒掉」？兩位主席義正嚴詞的喊話，隨著記者會結束，人民沒有得到答案。

朝野對立加劇，大罷免更讓民間對峙情緒高漲，藍白都成了北檢外抗議的常客，司法追殺迫使兩黨愈走愈近，意識到再不團結就即將被團滅，賴清德的利刃已直抵咽喉。如何反制民進黨，當然不是只有倒閣一途，但如果在野黨的「對抗」淪空談，又拿不出除倒閣以外更好的策略，那麼虛張聲勢的「在野峰會」，恐怕只會讓民進黨更加軟土深掘，民眾反綠怨氣無處發洩。藍白危機意識終於被喚醒固然是好事，但須再拿出更強而有力的號召，讓周末426凱道集結氣勢徹底壓過執政黨，才不會辜負當初反對一黨獨大的6成民意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國防院性騷、霸凌案成立　李文忠、韓岡明各記兩大過撤職
快訊／八里海岸驚見女浮屍！　身穿黑衣、短褲
快訊／失聯駕駛接電話了！稱「撿東西」釀禍　正要去警局
快訊／女房東現身！轟飯糰夫婦：我還不夠仁慈嗎？
「教宗長眠照」曝光！靈柩移至聖伯多祿大教堂　開放瞻仰遺容
王大陸低調戴鴨舌帽＋口罩服役　北市社會局：表現正常且進入狀況
快訊／日圓暴升！　刷7個月新高
快訊／逆撞康橋7學生　駕駛落跑了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

評／藍白峰會如「讀稿機」打高空　單薄對策怎凝聚厭綠民心？

王大陸到北市府服替代役　蔣萬安：依中央規定分配

「藍白426上凱道挺偽造文書」　時力：朱黃對談淪新聞稿讀書會

王大陸低調戴鴨舌帽＋口罩服役　北市社會局：表現正常且進入狀況

國防院性騷、霸凌案成立　李文忠、韓岡明各記兩大過撤職

朱立倫嗆賴政府獨裁　綠：違法偽造文書還要牽拖成政治辦案？

總預算解凍條件嚴苛　行政院將對總預算、財劃法提釋憲

王大陸結訓分發北市府　社會局證實「幫送公文」表現正常

藍白轟政府沒有關稅衝擊評估　綠：卓揆赴立院報告時白委不見人影

卓榮泰：台美第二次關稅協商9月前　美債僅是談判策略選項之一

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

評／藍白峰會如「讀稿機」打高空　單薄對策怎凝聚厭綠民心？

王大陸到北市府服替代役　蔣萬安：依中央規定分配

「藍白426上凱道挺偽造文書」　時力：朱黃對談淪新聞稿讀書會

王大陸低調戴鴨舌帽＋口罩服役　北市社會局：表現正常且進入狀況

國防院性騷、霸凌案成立　李文忠、韓岡明各記兩大過撤職

朱立倫嗆賴政府獨裁　綠：違法偽造文書還要牽拖成政治辦案？

總預算解凍條件嚴苛　行政院將對總預算、財劃法提釋憲

王大陸結訓分發北市府　社會局證實「幫送公文」表現正常

藍白轟政府沒有關稅衝擊評估　綠：卓揆赴立院報告時白委不見人影

卓榮泰：台美第二次關稅協商9月前　美債僅是談判策略選項之一

比YA大圈粉！東大體中張韋傑「反差萌」　引11萬人按讚

在台灣都OK「一出國就吵架」！網揭引爆點：光是起床時間就能吵

揭飯糰店承諾「有賺能漲房租」　女房東亮文件：當時心軟便宜租

北科大結合AI工具教英語　學生發音6周明顯改善

黃子佼陷風波！益智節目重新開錄「2主持人接棒」　黃豪平爆求學黑歷史

華航明起首波人力招募　大學畢業、多益達標即可報名　

快訊／八里海岸驚見女浮屍！　臉朝上躺岸邊...全身黑衣無證件

亞洲要速效、歐美喜溫和！追求白皙美肌訴求大不同

摩鐵淪詐團+販毒據點！傳播妹見警投降　情侶各自攜伴開房嗨

失聯冷氣工接電話了！正去警局路上　稱「撿東西」釀禍急掛電話

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

政治熱門新聞

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

總預算凍結案1584項、1381億　卓榮泰指示「全送出」

卓榮泰：公教加薪3％今早敲定5月發薪　偷酸翁曉玲對法律一知半解

要朱立倫下令倒閣、反對就開除黨籍　趙少康喊怕什麼：不必管白營態度

快訊／與黃國昌會商先抱抱　朱立倫：賴清德再搞罷免會害台灣輸

快訊／台大醫院外牆鷹架倒塌　移工遭壓身亡

黃國昌：倒閣救不了台灣

白委指總預算如買牛排「先給7成吃飽再補餘款」　卓揆傻眼

影／直擊總統府今早降半旗　賴清德哀悼教宗方濟各

辦護照要快！外長證實10月安全存量用盡　今年估短缺20萬本

王大陸結訓分發北市府　社會局證實

黃國昌點頭了！　出席426國民黨凱道集結

翁曉玲問「我的索資看過嗎？」　卓榮泰冷回：沒有，因為都不重要

朱立倫駁回蔣萬安「倒閣論」　喊話要倒賴

更多熱門

相關新聞

「藍白426上凱道挺偽造文書」　時力：朱黃對談淪新聞稿讀書會

「藍白426上凱道挺偽造文書」　時力：朱黃對談淪新聞稿讀書會

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌今（22日）舉行在野領袖峰會共商國是，會中達成不提倒閣等共識。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，整場對談形同朱、黃二人的「臉書與新聞稿讀書會」，與其說是會談，不如說是一場為4月26日凱道造勢活動鋪路的媒體秀。而此舉的真正源頭，正是國民黨大量偽造罷免連署所引發的檢調調查與社會反彈，若國民黨能踏實連署，不偽造文書，就不會有426凱道挺偽造連署的荒謬集會。

10月後恐無法辦護照！PTT酸：規費1300元去哪了？

10月後恐無法辦護照！PTT酸：規費1300元去哪了？

朱立倫嗆賴政府獨裁　綠：違法偽造文書還要牽拖成政治辦案？

朱立倫嗆賴政府獨裁　綠：違法偽造文書還要牽拖成政治辦案？

因應關稅！黃國昌提「民間版衝擊影響評估」　管中閔答應擔任召集人

因應關稅！黃國昌提「民間版衝擊影響評估」　管中閔答應擔任召集人

要朱立倫下令倒閣、反對就開除黨籍　趙少康喊怕什麼：不必管白營態度

要朱立倫下令倒閣、反對就開除黨籍　趙少康喊怕什麼：不必管白營態度

關鍵字：

國民黨朱立倫黃國昌賴清德

讀者迴響

熱門新聞

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1注獨得

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　併高院審理

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

「車突然衝來閃不掉」！賈永婕兒也在康橋車隊

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

即／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊

快訊／8級強風下午到　鋒面明襲「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

【泰格與雪兒】太簡了吧

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面