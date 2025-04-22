濁水溪揚塵完成1823公頃整治　陳金德期許加強河道綠覆蓋

▲為免風災造成濁水溪裸露灘地暴增，行政院政務委員陳金德今日受立委劉建國之邀率隊視察。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者陳家祥／台北報導

汛期將至，為免風災造成濁水溪裸露灘地暴增，加劇揚塵問題，政務委員陳金德今（22日）受立法委員劉建國之邀，率隊現地視察。除了感謝經濟部水利署全力修復去年受損的揚塵設施、累積完成1823.6公頃的防制面積外，陳也期許加強河道綠覆蓋及長效治理工法，打造永續韌性的河川環境，讓周邊居民不再為揚塵所苦。

在立法委員劉建國、雲林縣議員洪如萍、議員鄭玲惠服務團隊及雲林縣政府陪同下，陳金德率經濟部與環境部前往二崙鄉自強大橋上游視察。

陳金德表示，2018年，賴清德總統擔任行政院長期間，宣示濁水溪揚塵防制工作是長期抗戰，政府投入的人物力及經費不設限，多年下來已展現顯著成效。

陳金德說，去年因凱米與康芮颱風侵襲，導致濁水溪河道水位暴漲、流路大幅改變，下游裸露灘地面積由原先的99公頃劇增至849公頃，造成多處揚塵防制設施毀損。災後又逢東北季風來襲，揚塵問題加劇，對居民生活造成威脅。

但陳金德指出，在水利署及第四河川分署迅速啟動搶修與防制工程後，截至目前，已完成防制面積達1823.6公頃，有效抑制河川揚塵擴散，也讓沿岸居民得以安心過日。陳政委說，為了確保改善工程進度，他也在2月份召開跨部會會議，統整並指示各單位協力推動防制與復原作業。

陳金德強調，極端氣候威脅日增，各單位應加強河道內綠覆蓋及培厚林帶植栽等工法，以提升長期治理效益，營造安全健康且具永續韌性的河川環境。他強調，中央將持續與地方積極共商防制改善，並優化災後應變與復原程序，確保沿岸居民生活品質與健康安全。