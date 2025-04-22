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立委赴中納管林國成稱「沒擋、是暫緩」　卓榮泰驚訝「啊」了一聲

▲▼行政院長卓榮泰 立委翁曉玲 立法院備詢 索資 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨立委多次在程序委員會提出「立委赴中納管」修法，但皆遭在野黨擋下，民眾黨立委林國成今（22日）在質詢時要求行政團隊澄清沒有阻擋。對此，行政院長卓榮泰指出，不管什麼理由就是有擋，行政團隊認為這才是國家安全所必須，但就是有擋；林國成則回，「這不是擋，是暫緩」，讓卓一臉驚訝，還「啊」了一聲。

林國成質詢時問及，在你們做兩岸政策的時候，民眾黨有阻擋任何議案？陸委會主委邱垂正說，「比較遺憾的是...」，但林打斷表示，「不要遺憾，有沒有？民眾黨有沒有阻擋任何政策？」邱說，法律案是還沒有，但是預算案是蠻遺憾的，林不滿說，不要再扯預算案，那是另一個，「我談的是政黨的，有沒有阻擋兩岸的問題？有就有、沒有就沒有」。

這時卓榮泰接話表示，政府提了很多國安法相關的法律，民眾黨並沒有支持；林國成說，「國安法？我在程序委員會，院長不要被底下的人給矇騙」，提了只有兩案沒有通過，其他都通過，兩案是立委、議員、村里長赴陸訪問，要跟主管機關或立院報告，只有擋這個，民眾黨希望是立委跟立法院報告，這樣順理成章。

「所以說有擋啊！」卓榮泰直接打臉，不管什麼理由就是有擋，行政團隊認為這才是國家安全所必須，但就是有擋。林國成則回，「這不是擋，是暫緩」，讓卓一臉驚訝，還發出「啊」一聲。

林國成解釋，他曾經跟法律案的提案人溝通，就將報備改為立法院。可以看看，有些主張無關緊要、促進國安的問題，民眾黨都沒有擋。如果行政團隊認為民眾黨還是不理性，說實在真的找不到。接著邱垂正說，是希望立法院的涉密人員應該跟行政部門通報來做審查。

林國成坦言，民眾黨立委還是多數被中共拒絕進入中國，「民眾黨跟民進黨立委沒有兩樣，還是被禁止進入中國，院長要將心比心、你的痛苦我了解，所以今天為什麼這麼憤慨的原因」，要提供這些資訊給政府，民眾黨很多人被禁止進入大陸、連香港都不能去，也希望邱垂正了解。

卓榮泰緩和說，對於立委去大陸，除了讓立法院長韓國瑜了解之外，主管機關才能掌握未來人身安全，這是非常普遍的要求而已。林國成又說，他是針對行政團隊將民眾黨全部打為「中國鬼」做抗議，沒有這回事，台灣就是台灣，生在台灣就是台灣鬼，幹嘛冠上中國鬼？

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