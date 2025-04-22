非法旅宿罰鍰上限提高至200萬　台東縣府籲業者合法經營

▲台東縣旅館業聯合稽查。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升旅遊品質與保障消費者安全，《發展觀光條例》部分條文修正案已於4月2日公告實施，針對非法旅宿經營行為大幅加重裁罰。台東縣政府呼籲所有旅宿業者應依法申請登記，合法經營，共同維護觀光秩序與產業發展。

交通及觀光發展處指出，新法針對未經合法登記即營業者，裁罰標準全面提高。旅館業罰鍰由原先最高50萬元提升至200萬元，民宿業則由6萬至30萬元提高為10萬至100萬元。此舉旨在有效遏止違規情形，保障旅客住宿安全。

同時，對於透過網路、廣告或社群平台發布非法旅宿訊息者，裁罰標準也顯著提高。若未限期移除廣告內容，將處以10萬至150萬元罰鍰，並可按次連續開罰，強化對非法廣告的震懾力。

截至今年3月底，縣府已完成87家可疑旅宿的網路與現場稽查作業，對違規業者發出陳述意見書。依據修法前後的適用時間點，4月1日前的違規案件將依原條文裁處，4月2日以後則適用新法標準。

交觀處強調，未來將持續透過聯合稽查與網路監控，加強整治非法旅宿。中央也同步建立非法業者列管機制，未改善者將依新法連續處罰。希望透過更嚴謹的法規與執法力道，建立健全、透明的旅宿環境，讓臺東成為安心旅遊的首選。