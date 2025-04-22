鐵人集結！2025 Challenge Taiwan本週末開賽

▲2025 Challenge Taiwan國際鐵人三項賽將登場 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2025年Challenge Taiwan國際鐵人三項賽即將於4月26日至27日在台東登場，吸引近7,000名國內外選手參與，屆時部分道路將進行交管措施，警方籲請用路人提前規劃行程，共同守護賽事安全與交通順暢。

這項大型國際鐵人賽事將在台東森林公園活水湖舉行，為期兩天的賽事涵蓋了多項鐵人三項組別，包括超級鐵人226公里、半程鐵人113公里、奧運標準51.5公里、25.75公里青少年組、小鐵人（7至15歲）以及小小鐵人（3至6歲）等。規模盛大，堪稱台灣東部地區年度體育盛事。

其中最具挑戰性的226與113公里組自由車賽程將於4月26日早上7時至下午4時30分展開，選手將自森林公園出發，途經馬亨亨大道、中華大橋、富岡、加路蘭、水往上流、都蘭、東河、隆昌、金樽、小馬、都歷，最終抵達成功鎮八邊橋後折返。

緊接著的51.5公里組則在4月27日上午7時至9時50分間進行，選手路線自森林公園出發後，經過馬亨亨大道、中華大橋、富岡、加路蘭、水往上流後折返至興隆國小。

▲2025 Challenge Taiwan國際鐵人三項賽將登場 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

另外，賽事也包含路跑項目，路線自森林公園起跑，經活水湖、馬亨亨大道、國際地標、海濱公園、海洋驛站、信義路、鐵花路、博愛路、桂林北路，最終抵達台東縣立田徑場。

台東縣警察局為確保選手與用路人安全，屆時將在台11線（中華大橋至八邊橋）、馬亨亨大道、中華路通往中華大橋、志航路與台東大堤交叉路口、興隆國小與八邊橋南端等重點區域實施間歇性交通管制。中華大橋北向南匝道、森林公園前的慢車道亦將配合封閉管制。

交通警察隊隊長吳昇忠表示，此次賽事將採彈性管制方式，並非全面封路。選手須騎乘於慢車道，用路人行經賽道時應特別注意交通指示，並配合現場員警、義交與工作人員引導，以保障比賽與日常交通的雙重安全。

警方也呼籲民眾賽事期間多加留意道路狀況，並事先規劃替代路線，避免進入管制區域，以免影響行程或引發不便。