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酒駕被吊牌竟掛假牌再上路　警火眼識破攔查開罰再依法送辦

▲台東關山分局交通大執法眼尖警查獲「懸掛假車牌」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東關山分局交通大執法眼尖警查獲「懸掛假車牌」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局自4月17日起連續三日展開「交通大執法」專案勤務，針對酒後駕車、無照駕駛、行人違規及未依規定停讓等重大違規行為進行強力取締。此次行動共查獲違規案件85件，其中最引發關注的，為一輛遭扣牌自小貨車竟懸掛偽造車牌上路，經員警識破後依法移送偵辦。

本次執法期間，共取締酒駕4件、無照駕駛9件、行人違規5件、未繫安全帶22件、轉彎未依規定1件，以及未依規定停讓18件，顯示警方對維護交通秩序的決心。尤其在18日稽查勤務中，關山聯合所副所長周平和與警員凃博禹發現一部已遭吊扣牌照的自小貨車竟懸掛車牌行駛，遂尾隨並示意停車受檢。

經查，該車日前因酒後駕駛遭吊扣牌照，惟車主為求便利，自行購買偽造車牌懸掛，試圖躲避查緝。警方查扣偽造車牌後，依《刑法》第216條、212條「行使偽造特種文書罪」，當場將車主依現行犯帶案送辦。

警方指出，使用偽造或冒用車牌行為除涉及交通違規，更屬刑事犯罪，最高可處5年以下有期徒刑，並依《道路交通管理處罰條例》第12條規定，處新台幣3,600元至10,800元罰鍰，車輛亦可依法移置保管。

關山分局呼籲民眾切勿心存僥倖，任何試圖以違法方式規避交通處分的行為，最終恐面臨更嚴重的法律責任。警方將持續透過科技設備與勤務巡查雙重方式，加強執法力度，並結合交通宣導，提升用路人守法意識，共同打造安全、友善的交通環境。

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