賴清德接見環團　喊「台灣的成功將成為世界進步的動力」

▲總統賴清德接見「2025第22屆全國NGOs環境會議環保團體代表」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德22日上午接見「2025第22屆全國NGOs環境會議」環保團體代表，說明政府推動淨零轉型與韌性社會的決心與對策，並感謝環團夥伴協助政府推動各項政策，讓台灣在面對轉型挑戰時，也能兼顧環境正義、產業轉型以及社會大眾的福祉。他強調，台灣的成功將成為世界進步的動力；而台灣要落實氣候治理、永續發展，環團都扮演了關鍵的角色。

賴清德致詞時表示，去年總統蔡英文邀請他，一起和各環保團體代表見面交流。當時他承諾新政府上任後，會繼續和環團夥伴一起奮鬥守護國家環境。他說，今天非常高興能夠在「世界地球日」這天，和大家再次相聚、交換意見。

賴清德說，現場的各位先進長年以來，為了守護台灣這塊土地盡心盡力，做出許多重要的貢獻，讓他相當欽佩。他也感謝環團夥伴協助政府推動各項政策，希望未來與大家密切合作，促進台灣的永續發展。

賴清德指出，氣候變遷是21世紀全世界面臨最嚴峻的挑戰，現在所經歷的每一年，都可能是最熱的一年；極端氣候不僅僅衝擊民生與產業，也威脅到國家安全和全球穩定。因此，去年他上任後成立「國家氣候變遷對策委員會」，希望透過跨領域、跨世代、跨主張的多元對話，誠實面對問題、務實提出對策、踏實解決問題，也展現出政府推動淨零轉型與韌性社會的決心。

賴清德進一步指出，在今年1月的會議上，行政團隊已經提出國家減碳的新目標，也就是相較於2005年，台灣2032年減量32%加減2%以及2035年減量38%加減2%。這個台灣NDC3.0的Beta版本，是由行政院副院長鄭麗君帶領行政院永續會淨零小組，與各部會、專家學者密集開會、討論的結果。

他說，先是檢視各部會「由下而上」提出的自主減碳行動計畫，減碳量仍有不足，於是再「由上而下」，由行政院淨零小組提出六大部門的減碳旗艦計畫，進一步增加減碳量，希望以更有彈性的節奏，邁向2050年淨零轉型的目標。

賴清德強調，政府有決心，也有目標、有期程、也有編列預算。針對這個新目標積極與各界討論、凝聚共識，包括在上週，環境部已經舉辦兩場社會溝通會議。

賴清德認為，要穩健邁向2050淨零排放，政府也必須確保能源供應的穩定。因此要推動「第二次能源轉型」，強化深度節能、再生能源以及儲能技術發展，建構多元且具韌性的能源體系；同時持續加強台灣因應極端氣候風險的調適機制，提升國家永續發展的韌性。因此行政院已經核定「國家氣候變遷調適行動計畫」，從2023年到2026年投入超過4千億元，推動126項具體行動。

▼總統賴清德接見「2025第22屆全國NGOs環境會議環保團體代表」。（圖／總統府提供）



賴清德提到，政府也會透過《氣候變遷因應法》，從國家的層級推動永續教育，增進全民對淨零與調適的共識。讓我們在邁向淨零的路上，不遺漏任何人，落實公正轉型與世代正義。而為了培育企業所需的人才，上個月環境部已經結合全國28所大專院校，共同成立「淨零綠領人才培育聯盟」，積極推動綠領教育，提升台灣的國際競爭力。

賴清德說，除了他提到的這些政策方向，今天要討論的議題非常多，來自各個團體的建言多數都已經在列管、溝通或執行當中，他會請各部會以積極的態度來處理，待會也歡迎大家踴躍發言。例如，在台東達仁鄉有著全臺殼斗科物種密度及多樣性最高的地區。這兩年多來經過大家的倡議，透過政府和民間的攜手努力，針對143公頃的核心區域，農業部已經完成接管46公頃，未來將運用國際最新的保育共生地（OECM）機制，與民間共同合作，將珍貴的生態系完整保存下來。

賴清德也提到，上週環境部發布了濁水溪揚塵治理的成效。長年以來，雲林海邊的鄉親因為揚塵問題，常說當地「吃飯要配沙」。他擔任行政院長時就注意到這問題，政府從2018年開始到2023年，以2期6年整治，投入水利、造林、防災應變等工作，讓濁水溪揚塵事件天數大幅改善92%。去年政府持續推動第3期行動方案。現在「吃飯配沙」這問題已經不存在了，我們解決了百年來嚴重的環境問題，展現韌性及調適成效。

賴清德表示，台灣的成功將成為世界進步的動力；而台灣要落實氣候治理、永續發展，大家都扮演了關鍵的角色。他強調，接下來，政府需要繼續借重大家的專業，與政府群策群力、擬定戰略，在制度內交流、對話，一步一步實現改革，讓台灣在面對轉型挑戰時，也能夠兼顧環境正義、產業轉型，以及社會大眾的福祉。