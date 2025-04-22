　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德接見環團　喊「台灣的成功將成為世界進步的動力」

▲▼總統賴清德接見「2025第22屆全國NGOs環境會議環保團體代表」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見「2025第22屆全國NGOs環境會議環保團體代表」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德22日上午接見「2025第22屆全國NGOs環境會議」環保團體代表，說明政府推動淨零轉型與韌性社會的決心與對策，並感謝環團夥伴協助政府推動各項政策，讓台灣在面對轉型挑戰時，也能兼顧環境正義、產業轉型以及社會大眾的福祉。他強調，台灣的成功將成為世界進步的動力；而台灣要落實氣候治理、永續發展，環團都扮演了關鍵的角色。

賴清德致詞時表示，去年總統蔡英文邀請他，一起和各環保團體代表見面交流。當時他承諾新政府上任後，會繼續和環團夥伴一起奮鬥守護國家環境。他說，今天非常高興能夠在「世界地球日」這天，和大家再次相聚、交換意見。

賴清德說，現場的各位先進長年以來，為了守護台灣這塊土地盡心盡力，做出許多重要的貢獻，讓他相當欽佩。他也感謝環團夥伴協助政府推動各項政策，希望未來與大家密切合作，促進台灣的永續發展。

賴清德指出，氣候變遷是21世紀全世界面臨最嚴峻的挑戰，現在所經歷的每一年，都可能是最熱的一年；極端氣候不僅僅衝擊民生與產業，也威脅到國家安全和全球穩定。因此，去年他上任後成立「國家氣候變遷對策委員會」，希望透過跨領域、跨世代、跨主張的多元對話，誠實面對問題、務實提出對策、踏實解決問題，也展現出政府推動淨零轉型與韌性社會的決心。

賴清德進一步指出，在今年1月的會議上，行政團隊已經提出國家減碳的新目標，也就是相較於2005年，台灣2032年減量32%加減2%以及2035年減量38%加減2%。這個台灣NDC3.0的Beta版本，是由行政院副院長鄭麗君帶領行政院永續會淨零小組，與各部會、專家學者密集開會、討論的結果。

他說，先是檢視各部會「由下而上」提出的自主減碳行動計畫，減碳量仍有不足，於是再「由上而下」，由行政院淨零小組提出六大部門的減碳旗艦計畫，進一步增加減碳量，希望以更有彈性的節奏，邁向2050年淨零轉型的目標。

賴清德強調，政府有決心，也有目標、有期程、也有編列預算。針對這個新目標積極與各界討論、凝聚共識，包括在上週，環境部已經舉辦兩場社會溝通會議。

賴清德認為，要穩健邁向2050淨零排放，政府也必須確保能源供應的穩定。因此要推動「第二次能源轉型」，強化深度節能、再生能源以及儲能技術發展，建構多元且具韌性的能源體系；同時持續加強台灣因應極端氣候風險的調適機制，提升國家永續發展的韌性。因此行政院已經核定「國家氣候變遷調適行動計畫」，從2023年到2026年投入超過4千億元，推動126項具體行動。

▼總統賴清德接見「2025第22屆全國NGOs環境會議環保團體代表」。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德接見「2025第22屆全國NGOs環境會議環保團體代表」。（圖／總統府提供）

賴清德提到，政府也會透過《氣候變遷因應法》，從國家的層級推動永續教育，增進全民對淨零與調適的共識。讓我們在邁向淨零的路上，不遺漏任何人，落實公正轉型與世代正義。而為了培育企業所需的人才，上個月環境部已經結合全國28所大專院校，共同成立「淨零綠領人才培育聯盟」，積極推動綠領教育，提升台灣的國際競爭力。

賴清德說，除了他提到的這些政策方向，今天要討論的議題非常多，來自各個團體的建言多數都已經在列管、溝通或執行當中，他會請各部會以積極的態度來處理，待會也歡迎大家踴躍發言。例如，在台東達仁鄉有著全臺殼斗科物種密度及多樣性最高的地區。這兩年多來經過大家的倡議，透過政府和民間的攜手努力，針對143公頃的核心區域，農業部已經完成接管46公頃，未來將運用國際最新的保育共生地（OECM）機制，與民間共同合作，將珍貴的生態系完整保存下來。

賴清德也提到，上週環境部發布了濁水溪揚塵治理的成效。長年以來，雲林海邊的鄉親因為揚塵問題，常說當地「吃飯要配沙」。他擔任行政院長時就注意到這問題，政府從2018年開始到2023年，以2期6年整治，投入水利、造林、防災應變等工作，讓濁水溪揚塵事件天數大幅改善92%。去年政府持續推動第3期行動方案。現在「吃飯配沙」這問題已經不存在了，我們解決了百年來嚴重的環境問題，展現韌性及調適成效。

賴清德表示，台灣的成功將成為世界進步的動力；而台灣要落實氣候治理、永續發展，大家都扮演了關鍵的角色。他強調，接下來，政府需要繼續借重大家的專業，與政府群策群力、擬定戰略，在制度內交流、對話，一步一步實現改革，讓台灣在面對轉型挑戰時，也能夠兼顧環境正義、產業轉型，以及社會大眾的福祉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園女師性侵小六童9次懷孕生子　現身高院上訴
TOYOTA全新「跨界中型休旅」！空間更勝RAV4
主廚現身！夜市「料理鼠王」叼走透抽　網嚇壞：很老練
逆向駕車撞康橋車隊「罰鍰僅600」　交通部：涉危險駕駛將扣照
冷氣工撿東西逆撞康橋車隊　行前苦練8次...躲不過危險駕駛
「我是中日超友好的好國民」　飯糰女房東：帶來無限商機
快訊／撞康橋學生！　肇事冷氣工到案了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃呂錦茹無保請回！北檢抗告　國民黨：沒實質證據還要聲押伺候

黃呂錦茹無保請回北檢抗告　李明賢：司法淪執政黨對付異己工具

濁水溪揚塵完成1823公頃整治　陳金德期許加強河道綠覆蓋

賴清德接見環團　喊「台灣的成功將成為世界進步的動力」

爆性騷案遭記過撤職！李文忠發聲明致歉　多位將官不捨連署力挺

黃國昌喊倒閣救不了台灣　蔣萬安稱「是選項」：有討論是好事

評／藍白峰會如「讀稿機」打高空　單薄對策怎凝聚厭綠民心？

王大陸到北市府服替代役　蔣萬安：依中央規定分配

「藍白426上凱道挺偽造文書」　時力：朱黃對談淪新聞稿讀書會

王大陸低調戴鴨舌帽＋口罩服役　北市社會局：表現正常且進入狀況

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

黃呂錦茹無保請回！北檢抗告　國民黨：沒實質證據還要聲押伺候

黃呂錦茹無保請回北檢抗告　李明賢：司法淪執政黨對付異己工具

濁水溪揚塵完成1823公頃整治　陳金德期許加強河道綠覆蓋

賴清德接見環團　喊「台灣的成功將成為世界進步的動力」

爆性騷案遭記過撤職！李文忠發聲明致歉　多位將官不捨連署力挺

黃國昌喊倒閣救不了台灣　蔣萬安稱「是選項」：有討論是好事

評／藍白峰會如「讀稿機」打高空　單薄對策怎凝聚厭綠民心？

王大陸到北市府服替代役　蔣萬安：依中央規定分配

「藍白426上凱道挺偽造文書」　時力：朱黃對談淪新聞稿讀書會

王大陸低調戴鴨舌帽＋口罩服役　北市社會局：表現正常且進入狀況

台男遊泰遇襲　路邊滑手機「遭棍棒毆頭」爆血！離譜畫面曝

家寧妹拎20萬香奈兒包應訊　律師直言「太瞎了」！　

圓夢列車駛入台西新興國小　偏鄉教育點亮夢想之光

HOYA BIT交易所推「投資地球挑戰」4任務　新戶輸入「esg」爽拿 5 萬+ 綠點

「青少年財務健康基礎大調查」出爐　北富銀揭3大關鍵發現

北捷車廂1情況！乘客抱怨「沒水準」　全場爆共鳴：太自私

黃呂錦茹無保請回！北檢抗告　國民黨：沒實質證據還要聲押伺候

桃園女師性侵小六童9次懷孕生子　不服重判17年6月現身高院上訴

遊戲規則不利於「反罷」　轉守為攻才能制霸！

藥妝集團攜手消費者抵銷4,000噸碳排放　從日常實踐永續

【泰格與雪兒】太簡了吧

政治熱門新聞

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

總預算凍結案1584項、1381億　卓榮泰指示「全送出」

卓榮泰：公教加薪3％今早敲定5月發薪　偷酸翁曉玲對法律一知半解

要朱立倫下令倒閣、反對就開除黨籍　趙少康喊怕什麼：不必管白營態度

快訊／與黃國昌會商先抱抱　朱立倫：賴清德再搞罷免會害台灣輸

快訊／台大醫院外牆鷹架倒塌　移工遭壓身亡

黃國昌：倒閣救不了台灣

白委指總預算如買牛排「先給7成吃飽再補餘款」　卓揆傻眼

影／直擊總統府今早降半旗　賴清德哀悼教宗方濟各

王大陸結訓分發北市府　社會局證實

辦護照要快！外長證實10月安全存量用盡　今年估短缺20萬本

黃國昌點頭了！　出席426國民黨凱道集結

爆性騷案遭記過撤職！李文忠發聲明致歉　多位將官不捨連署力挺

翁曉玲問「我的索資看過嗎？」　卓榮泰冷回：沒有，因為都不重要

更多熱門

相關新聞

評／藍白峰會淪讀稿機　單薄對策難凝聚厭綠民心

評／藍白峰會淪讀稿機　單薄對策難凝聚厭綠民心

國民黨主席朱立倫為反制大罷免危機，號召支持者26日集結凱道參與「戰獨裁」，今（22日）又邀民眾黨主席黃國昌舉辦在野高峰會。綜觀整場記者會，與其說共商國是，更像是朱、黃二人的讀書會，訴求過於打高空，台灣面臨關稅戰、貿易戰早心裡有數，在野黨究竟該扮演什麼角色？除向賴清德嚴厲喊話、提出建議外還能做什麼？雖在野聯合喚起民眾對抗司法危機有其必要性，只是粉墨登場後徒留單薄的政治語言，難免讓執政黨繼續鴨霸的軟土深掘。

朱立倫嗆賴政府獨裁　綠：違法偽造文書還要牽拖成政治辦案？

朱立倫嗆賴政府獨裁　綠：違法偽造文書還要牽拖成政治辦案？

藍白轟政府沒有關稅衝擊評估　綠：卓揆赴立院報告時白委不見人影

藍白轟政府沒有關稅衝擊評估　綠：卓揆赴立院報告時白委不見人影

要朱立倫下令倒閣、反對就開除黨籍　趙少康喊怕什麼：不必管白營態度

要朱立倫下令倒閣、反對就開除黨籍　趙少康喊怕什麼：不必管白營態度

白委疾呼「怎能說對岸是敵對勢力？」　嗆卓揆發言未經立法院同意

白委疾呼「怎能說對岸是敵對勢力？」　嗆卓揆發言未經立法院同意

關鍵字：

淨零轉型賴清德民進黨環保團體

讀者迴響

熱門新聞

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1注獨得

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　併高院審理

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

飯糰店女房東現身了！還原「砸店始末」

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

「車突然衝來閃不掉」！賈永婕兒也在康橋車隊

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

即／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面