藍白轟政府沒有關稅衝擊評估　綠：卓揆赴立院報告時白委不見人影

▲黃國昌、朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對今（22日）稍早國民黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌召開「在野領袖峰會」批評政府因應美國關稅毫無作為，指控執政黨相關司法正義及罷免議題，對此，民進黨立委王義川、發言人吳崢、韓瑩召開「藍白破壞法治聯誼會，勿把民主當違法遮羞布」記者會，駁斥在野黨視而不見政府因應美國關稅相關作為，並譴責兩位在野黨主席的對話，盡是不負責任的潑髒水方式進行政治操作，內容更是再再重覆的政治口水，呼籲朝野應以以國家利益與人民福祉為優先，一起面對國際情勢挑戰，而不是在野黨一味政治作秀。

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌今（22日）舉行在野領袖峰會共商國是，會中僅達成不提倒閣等共識，並批評政府對因應關稅毫無作為、沒有衝擊影響評估。對此，民進黨列舉政府面對關稅衝擊的各項應變措施，並回應，在野黨盡是不負責任的潑髒水方式進行政治操作，行政院長卓榮泰早在11日就到立法院，針對美國關稅政策進行專案報告，說明各個產業可能受到衝擊影響，但是當天報告之時，民眾黨委員不見人影。

民進黨發言人韓瑩說明，當川普總統宣布暫停對等關稅90天，期間實施10%的基礎關稅，政府並無放緩腳步，賴總統與卓院長分別展開下鄉傾聽產業之旅，包括桃園的電子電機業者、台中的機械產業，彰化的水五金、手工具業者，嘉義的養殖漁業，高雄的扣件、螺栓、遊艇及汽車零組件，屏東的毛豆產業以及新北的土城產業園區，使行政團隊能納入第一線業者的心聲。

韓瑩指出，目前台灣與美國已經展開對談，雙方就台美對等關稅、非關稅貿易障礙以及出口管制等多項經貿議題交換意見，政府也積極應對，並持續推進談判；同時，昨（21）日行政院也已具體提出880億元支持方案的申請辦法，給予產業最強而有力的金融支持。

韓瑩表示，從一連串作為印證政府一直在做事，只是在野黨選擇視而不見，民眾黨聲稱政府未提出產業衝擊報告，但事實是行政院早在赴立法院提出關稅議題專案報告時，就已將相關資料完整提供，但民眾黨立委卻「完全缺席」，對照民眾黨宣稱關心產業發展，顯得格外諷刺。

發言人吳崢則說明，黃國昌承擔超過台灣百萬選民的託付，竟然公開造謠行政院沒有提出面對關稅的產業衝擊影響評估報告，卓榮泰院長早在4月11日就到立法院，針對美國關稅政策進行專案報告，上面寫的產業衝擊影響評估清楚詳細，不論是電子、資訊、鋼鐵、金屬、運輸工具、蝴蝶蘭、毛豆等等，每項都分門別類，就各個產業可能會受到衝擊影響，行政院如實整理向立法院報告。

吳崢指出，但是當天報告之時，民眾黨委員不見人影，連立法院最基本出席開會聽取報告都無法做好，才出了大紕漏，當著全國人民的面，造謠表示沒有衝擊影響評估，如此政黨要如何使人相信其有誠意和全民及政府團結因應關稅？

吳崢表示，除了上述造謠外，黃國昌主席又說行政院撥預算養網軍，其不僅未能負責任指出哪筆支出，更未能拿出證據指控，這樣漫無目的抹黑、含沙射影，不是台灣民主應有的樣貌，更要提醒黃國昌，民眾黨前立委吳春城，其名下戰國策及壯世代相關公關公司才是拿公家預算養網軍養側翼的箇中高手，吳春城委員就是自認道德瑕疵，自認法律上有問題，對於社會公眾有所虧欠，才辭職立委，請先顧好同黨成員，真正拿公家預算養網軍的人就在民眾黨，敵人就在本能寺內。

吳崢表示，面對關稅衝擊，穩定的能源供給對台灣產業有無比重要性，藍白兩黨不斷說要協助產業因應，但是完全忘了年初政府針對台電提供1000億補貼，無情的被藍白聯手刪除，當台電出現千億元以上的財務缺口，財務無法支撐，如果因此衝擊到產業用電的電價，就會讓產業在面對關稅衝擊時更是雪上加霜，甚至可能造成通貨膨脹，藍白兩黨不用在產業議題上打高空，最直接方式就是在立院讓政府撥補台電預算，穩定電價，才是對產業最直接的幫助。