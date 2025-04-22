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消除腦霧！8個讓人瞬間回神、提升專注力的創意小撇步

▲▼腦霧,專注力,光線,黑巧克力,睡眠。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲你的大腦正在放空中？ 其實，只要幾個小動作，就能喚醒專注力。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你知道嗎？現代人的平均注意力只剩下短短8.25秒，比金魚的9秒還短！這也難怪我們常常讀書、工作一下子就分心，專注力成了提升效率的一大絆腳石。但別擔心，外國網站《Bright Side》整理出8個實用又簡單的提升專注力小撇步，有些你可能從沒想過，下次不妨試試看，說不定真的能幫上忙！不過溫馨提醒，如果有專注障礙或其他身心困擾，還是建議諮詢專業醫師，本篇內容僅供參考。

方法1、咀嚼口香糖，讓大腦醒過來

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▲▼腦霧,專注力,光線,黑巧克力,睡眠。（圖／取自免費圖庫pexels）

你知道嗎？嚼口香糖不只是提神清口氣的好幫手，研究發現，它還能活化大腦、幫助集中注意力。特別是在考試或需要高度專注的時候，前20分鐘效果最顯著。這種現象稱為「咀嚼喚醒反應」，簡單來說就是嘴巴動一動，腦袋也跟著清醒啦！

方法2、設立「小確幸」獎勵制

▲▼腦霧,專注力,光線,黑巧克力,睡眠。（圖／取自免費圖庫pexels）

完成一件事後給自己一點小獎勵，會讓學習或工作變得更有動力！舉例來說，寫完一份報告就吃顆巧克力、手機忍住30分鐘不滑就來杯飲料，這些都是簡單又有效的自我激勵法。而且建議讀書時把手機通知暫時關掉，避免被訊息一吵就出戲。

方法3、斷捨離干擾來源

▲▼腦霧,專注力,光線,黑巧克力,睡眠。（圖／取自免費圖庫pexels）

當專注力無法集中時，往往是因為周遭的干擾太多。創造一個「零干擾」的環境，例如清空書桌、關掉社群、耳機播放白噪音，都能幫助大腦進入最佳狀態，也能減少心理疲勞、壓力和分心的情緒。

方法4、善用計時器，像番茄鐘一樣工作

▲▼腦霧,專注力,光線,黑巧克力,睡眠。（圖／取自免費圖庫pexels）

使用計時器例如番茄鐘工作法，讓你在「25分鐘專注＋5分鐘休息」的節奏中維持清晰思路。這種方式除了避免過度疲勞，還能讓你更願意開始一項任務，因為「只要撐25分鐘」這句話，比「我要念三小時」更容易讓人行動。

方法5、善用色彩心理學

▲▼腦霧,專注力,光線,黑巧克力,睡眠。（圖／取自免費圖庫pexels）

你知道「顏色」也會影響專注力嗎？比方說，「藍色」能帶來平靜、幫助思考；「黃色」則充滿活力，有助激發創造力。不過每個人對顏色的反應不同，佈置空間時可以試著加入自己喜歡又讓人放鬆的顏色，打造屬於你的專注小天地。

方法6、光線對了，效率就跟著來了

▲▼腦霧,專注力,光線,黑巧克力,睡眠。（圖／取自免費圖庫pexels）

燈光也是影響專注的關鍵！冷白光（大約5000K以上）模擬自然日光，能讓大腦更清醒，適合工作或讀書用；黃光或昏暗光源則容易讓人放鬆甚至昏昏欲睡。可以使用桌燈來調整亮度與方向，減少眼睛疲勞，也讓學習效率大提升。

方法7、黑巧克力也能增強記憶力

▲▼腦霧,專注力,光線,黑巧克力,睡眠。（圖／取自免費圖庫pexels）

如果你愛吃巧克力，這個消息會讓你更開心：黑巧克力含有豐富的黃烷醇（flavonoids），對大腦有抗氧化與抗發炎的好處，還能短時間內提升記憶力與專注力，效果可持續兩小時。當然，別忘了選擇可可含量較高的黑巧克力，對身體也更有益！

方法8、按摩「眉心」幫你清醒大腦

看螢幕看久頭昏腦脹？來試試這個超簡單的小動作：用指腹按壓兩眉之間的位置，往上劃一條約3公分的線，輕壓45～60秒，能幫助放鬆眼部疲勞、減輕壓力，甚至讓腦袋重新「開機」。中醫也認為這有助於提升直覺與內在覺察力。

其實，還有一個大家都知道但常常忽略的重點，那就是「睡眠」。別小看好好睡一覺的力量，它對專注力、記憶力和情緒都有幫助。但也別睡太多喔，過度睡眠反而會讓人更累！

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