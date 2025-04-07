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木村拓哉訪台！攜手Simply新普利夜酵素掀起夜間代謝風潮　來台搭配夜酵素一覺好眠、期待品味當地美食

▲▼Simply新普利夜酵素,木村拓哉,夜間代謝,睡眠,運動,作息,健康。（圖／業者提供）

▲木村拓哉作為新普利夜酵素代言人驚喜現身，瞬間引爆全台粉絲與媒體的熱烈關注。

圖、文／Simply新普利夜酵素提供

Simply新普利夜酵素於4/3在台北漢來大飯店舉辦品牌記者會，在許多電影和電視劇中以演員身分活躍，並引領日本娛樂界的木村拓哉，作為夜酵素系列代言人登場。記者會現場氣氛熱烈，木村拓哉以他一貫的親和力與魅力，分享了他的健康秘訣，更透露他在繁忙工作中維持完美體態的秘訣—Simply新普利夜酵素DX，大聲喊話：「Simply So Easy 享受不必忍受」。

▲▼Simply新普利夜酵素,木村拓哉,夜間代謝,睡眠,運動,作息,健康。（圖／業者提供）

▲新普利夜酵素代言人木村拓哉與新普利楊尚軒總經理進行啟動儀式，象徵「睡眠力」、「回復力」與「代謝力」的三階段能量提升。

記者會以「Simply So Easy 享受不必忍受」為主題，呼應Simply新普利夜酵素DX的三大核心功效：「幫助入睡、促進代謝、幫助順暢」。木村拓哉分享了他這次訪台行程如何保持最佳狀態：「我昨晚也是立刻享用新普利夜酵素DX，果然一覺好眠，吃得好也睡得好。讓身體在休息的同時，也能持續調整代謝，醒來就能感受到輕盈自在，真的很安心！」關於如何讓自己保持最佳狀態他近一步透露，「運動對於保持健康體態是非常重要的，包含生理和心理，很多人會擔心吃太多變胖，這樣負面的心態容易有壓力，現在有了新普利夜酵素可以依賴，要讓自己吃得好睡得好」，另外木村拓哉也指出現在是資訊發達的社會，認為人與人之間的交流也是保持身心平衡的要點。

記者會的高潮落在啟動儀式環節，現場特別設計了一顆大型電池裝置，象徵身體能量的補充與恢復。當木村拓哉與品牌高層楊總經理一同觸碰電池後，電池從原本的無電狀態依序亮起，分別代表「睡眠力」、「回復力」與「代謝力」的三階段能量提升，隨著燈光逐步亮起，也象徵著身體如同被速效快充一般，充滿活力與能量。木村拓哉笑著表示：「這就像我們的身體在夜間被充電一樣，醒來後就能感受到滿滿的能量，迎接每一天的挑戰！」

木村拓哉親揭來台心願　粉絲瘋狂敲碗美食挑戰

▲▼Simply新普利夜酵素,木村拓哉,夜間代謝,睡眠,運動,作息,健康。（圖／業者提供）

▲新普利夜酵素代言人木村拓哉訪談分享來台搭配夜酵素一覺好眠，期待品味當地美食。

在記者會的訪談環節中，木村拓哉深情回憶了拍攝代言人廣告的事。他笑著說：「上次拍攝廣告時楊總經理送的鳳梨酥真的非常好吃，這次想試試看各種料理美食，抱著開放的心態來嘗試沒吃過的食物，希望在台北有更多的嘗試。」關於在享受美食的同時保持完美體態的問題時，木村拓哉笑著回答：「其實我從不刻意節食，美食是人生的一大樂趣，怎麼能錯過呢？關鍵在於找到平衡。新普利夜酵素DX讓我在享受美食的同時，也能輕鬆維持代謝，真的是我的救星！」他還透露，自己平時也會透過運動和良好的作息來保持健康，但夜酵素無疑是他最信賴的夥伴。

這次來台，機場粉絲熱情接機，網路討論度飆升，證明他的人氣風采始終無可取代。當被問到未來有沒有機會再次來台北時，木村拓哉肯定的回答：「會的！不管用什麼方式跟大家見面，我都會帶著感謝的心與大家見面。」也提及他所主演的電影《型男主廚三星夢：巴黎篇》現正上映中，希望大家多多支持。最後也對粉絲喊話：「除了作為日本演藝人員、當日本有發生任何大事，這裡的人都給予非常多的幫助，去年在日本也有演出，也看到許多朋友來支持，不管接下來用什麼身分跟大家見面，希望大家都能多多支持。」

No.1的Simply新普利夜酵素DX「享受不必忍受」　木村拓哉親登台再掀討論熱潮

▲▼Simply新普利夜酵素,木村拓哉,夜間代謝,睡眠,運動,作息,健康。（圖／業者提供）

▲新普利夜酵素代言人木村拓哉期待在台有更多不一樣的嘗試，更預告將再次訪台。

Simply新普利夜酵素DX自上市以來，便受到廣大消費者喜愛，其特有的「夜間代謝科技」，搭配雙項日韓專利GABA幫助入睡，同時結合茶多酚與雙酵蔬果酵素，於夜間持續啟動代謝機制，配合16項專利芽孢益生菌&超活性酵素168倍縮時夜代謝，幫助順暢，打造輕盈無負擔的理想體態。木村拓哉本次親自訪台攜手Simply新普利夜酵素希望再次推廣「享受不必忍受」的品牌理念，透過他自身體驗，讓更多人理解如何在忙碌之餘，輕鬆維持健康代謝。這場記者會不僅是木村拓哉與粉絲的久違重逢，更是一場關於健康與美麗的盛宴。

最新推出的「速酵特濃代謝夜酵素飲EX」，為消費者提供了液態效果更快吸收全新選擇，讓夜間代謝與入睡速度同步提升，讓身體在休息時更高效調整代謝！Simply新普利夜酵素DX與夜酵飲EX已於全台屈臣氏、康是美及各大電商平台上市，讓每個人都能輕鬆擁有健康美麗代謝力。更多品牌資訊，請參閱品牌官網：https://mysimply.net/phy5s

Super超級夜酵素DX

▲▼Simply新普利夜酵素,木村拓哉,夜間代謝,睡眠,運動,作息,健康。（圖／業者提供）

●雙國專利GABA，放鬆心情、縮短入睡時間、提升睡眠品質
●雙倍夜代謝，98%茶多酚+SNZ益生菌，夜間啟動代謝再順暢
●雙酵蔬果酵素，天然蔬果高活性SOD-LIKE，更有酵促代謝
瓶裝：0.75g X 30顆／ $1,680

Simply新普利 速酵特濃代謝夜酵素飲EX

▲▼Simply新普利夜酵素,木村拓哉,夜間代謝,睡眠,運動,作息,健康。（圖／業者提供）

●夜酵飲再升級，睡出高酵夜間代謝力
●夜代謝加乘，專利紫茶與藤黃果萃取
●中西合併酸棗仁GABA萃取茶胺酸，好夢因子加乘
●Opitac穀胱甘肽強化夜間充能修護
●與維生素C及多酚類有加乘作用，美麗升級
袋裝：20ml x 10包／盒 $1980

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關鍵字：

Simply新普利夜酵素木村拓哉夜間代謝睡眠運動作息健康

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