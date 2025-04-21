控白俄協調移民挑戰防線　波蘭宣布「持續關閉」邊境

▲波蘭宣布持續關閉與白俄邊境。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

波蘭內政部長西莫尼亞克（Tomasz Siemoniak）19日表示，考慮邊境安全風險，波蘭「不可能」重新開放與白俄的邊境檢查站。他指控白俄與俄羅斯協調移民前往歐盟東部邊界，挑戰波蘭與整個申根區的邊境防線，並譴責白俄官員對波蘭邊防人員進行挑釁行動。

據《基輔獨立報》報導，西莫尼亞克指出，波蘭政府始終希望與白俄維持正常邊境開放，但白俄當局不僅輸送移民至邊境，還有官員向波蘭邊防人員與車輛投擲石塊。西莫尼亞克強調，只要白俄持續以相關方式對待波蘭，「邊境就會一直關閉」，重申波蘭作為北約與申根區外部邊界的守門人，有責任確保區域安全穩定。

波蘭與白俄之間的邊境危機在今年4月5日明顯升級。據波蘭邊防部門與媒體報導，白俄與俄羅斯疑多次協調尋求庇護的移民來到歐盟東部邊境，手法也「越來越殘忍」。波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）透露，4月5日當晚約有300人試圖非法越境，所幸及時遭波方攔阻。

科西尼亞克-卡梅什強調，非法越境是犯法行為，「這些行動是對波蘭的攻擊，而非試圖尋求庇護。」自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，作為俄羅斯盟友的白俄與西方的關係日益緊張。波蘭除一處外，已關閉與白俄羅斯之間的所有邊境。