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南韓成功發射第3顆間諜衛星　監控北韓不再受天候限制

▲▼南韓從美國加州發射第3顆軍事偵察衛星。（圖／大韓民國國防部）

▲南韓從美國加州發射第3顆軍事偵察衛星。（圖／大韓民國國防部）

記者羅翊宬／編譯

繼今年4月南韓將第2顆軍事偵察衛星從美國佛州發射升空後，昨（21）日再度從美國加州范登堡太空軍基地發射第3顆軍事偵察衛星，該顆衛星成功與火箭體分離，並在發射升空3個小時以內成功進入太空預定軌道，且成功與地面交換信號，預計未來投入偵察北韓（朝鮮）任務時，不再受天候限制。

根據《韓聯社》南韓於美國當地時間21日上午3時34分（韓國時間21日晚間8時34分、台灣時間晚間7時34分），在美國加利福尼亞州范登堡太空基地，透過SpaceX運載火箭「獵鷹9號」，成功發射第3顆軍事偵察衛星，發射2分18秒鐘後成功與第一節火箭分離，48秒鐘後又成功分離衛星整流罩（Fairing）。

在發射50分鐘後，第3顆軍事偵察衛星成功與第二節火箭分離，並成功進入太空預定軌道，在經過2個小時56分鐘，成功與地面取得訊號連繫，正式確認發射任務成功。

與搭載電子光學（EO）、紅外線（IR）攝影裝備的偵察衛星1號相比，第3顆衛星與第2顆衛星同樣搭載合成孔徑雷達（SAR），透過向地面上目標發射電磁波後，將反射回來的信號數據結合成影像，在執行偵察任務時能不受天氣條件影響。

由於韓半島（朝鮮半島）一年之內陰天就占了7成，因此3號、2號機能夠24小時全天候監控北韓，與1號機達成相輔相成的效果。

南韓軍方去年12月2日首度成功發射自行研發的軍事偵察衛星1號，今年8月起正常投入偵察任務；第2號則於今年4月8日成功發射，預計明年2月起投入任務。

南韓防衛事業廳長昔鍾健主導此次衛星發射。他在衛星發射成功後表示，「透過我國首度發射『偵察衛星集群』，可以增加影像獲得次數，並且符合標的物特性靈活運用感應器，未來更能快速辨別北韓發動軍事挑釁的徵兆。」

南韓國防部則表示，「隨著我軍成功發射全球最優秀、擁有獨家技術的SAR衛星，期盼未來更能完善『韓國型三軸防禦體系』。」

據悉，南韓軍方制定出「425事業」計畫，預計2025年以前發射5顆軍事偵察衛星，包括4顆SAR衛星、1顆搭載EO和IR裝備的衛星，屆時在偵察北韓境內主要軍事設施與蒐集情報時將以2個小時為單位，而至2030年以前更預計發射50到60顆小型或超小型衛星，以30分鐘為單位全面監控北韓。

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