朱立倫在野峰會要反綠共　卓榮泰開酸：連勝文正在訪中與獨裁握手

記者陳家祥／台北報導

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌今（22日）舉行在野領袖峰會，主打反綠共、戰獨裁，要爭取在野極大化。對此，行政院長卓榮泰表示，國民黨副主席連勝文現在還在中國訪問、前不久副主席夏立言也去中國訪問，「他的副主席都是跟獨裁政權寒暄、握手、高談闊論，一個政黨的形象已經非常非常模糊了」。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



國民黨與民眾黨合辦在野領袖峰會今舉行， 會議主軸聚焦「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」。朱立倫致詞時說，全世界面臨金融危機，台灣不能再內鬥、內耗，民進黨天天喊大罷免大成功，但其實輸的會是台灣人。黃國昌則說，台灣不會因為某些人、某些政黨的固步自封而停下腳步，世界更不會為了台灣停下來，所以選擇將個人與政黨利益放下。

卓榮泰說，很希望朝野能夠團結合作，也希望在野政黨也能秉持這樣的心。但是看到國民黨的連勝文副主席現在人還在中國訪問，前不久夏立言副主席也前去中國訪問，但是朱立倫主席卻在這個時候說要站出來戰獨裁，「他的副主席都是跟獨裁政權寒暄、握手、高談闊論，一個政黨的形象已經非常非常模糊了」。

另外，卓榮泰說，也聽到盧秀燕市長希望國家領導人、行政院，多關心市政、生活、少談政治；但在這個同時，蔣萬安市長卻提出了倒閣，他們市長之間立場、認知也不相同，同一個黨都如此了。

「我也希望今天談完之後，他們真正的能夠談出一個為國家整體方向，而且真的是福國利民的內容出來。」卓榮泰說，行政團隊願意跟他們好好地合作，但是一定要站在以台灣本位為立場，以站在維護國家主權的立場，也站在讓行政、立法能夠順利溝通，讓總統所揭示的治國理念能夠順利地執行，這才是國人之福，也祝福他們。