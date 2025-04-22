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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁曉玲問「我的索資看過嗎？」　卓榮泰冷回：沒有，因為都不重要

▲▼行政院長卓榮泰 立委翁曉玲 立法院備詢 索資 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委翁曉玲質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰日前在下鄉宣講時宣布，只要國民黨立委翁曉玲的索資，一定要他親自核定後部會才能提供。對此，翁曉玲22日質詢時怒轟卓榮泰造謠，把在野黨抹黑成中共同路人，她生氣地問「你有看過我的索資了嗎？」卓榮泰則冷回，「沒有，因為都不重要」，惹得翁曉玲更生氣，痛罵卓榮泰不可信，只會喊口號要人民相信民進黨政府。

翁曉玲先前在質詢農業部時，索取戰時糧食配送地圖，引起社會高度關注。對此，卓榮泰在下鄉宣講的時候，特別宣布，未來只要翁曉玲索取資料，一律要先送行政院核定。

翁曉玲22日在立法院質詢時，痛批卓榮泰下鄉宣講造謠，現在法規裡面就有規定，國防手冊裡都有清楚揭露，要不是因為她的質詢，有關民生必需品的配送供應，很多老百姓根本不知道，這顯示民進黨所謂的全民防衛韌性的宣傳不足。

翁曉玲質問卓榮泰，「你下鄉演講的時候，有說我為何要索資，農業部有關民生必需品配送站的相關資訊！」卓榮泰此時打斷翁曉玲反問，「是你想要知道，還是想要讓誰知道？」

翁曉玲此時火氣越來越大，她說「我想要讓全國老百姓知道，緊急危難時候，民生有關的重要救命資訊，要讓百姓知道在哪裡領取，不是民進黨特權」。卓榮泰則說，「委員完全沒有戰略概念」、「全社會防衛就是適當時候告訴人民，不是在不適當的時候，讓對手知道我們的事情」。

翁曉玲接著問，「你跟民進黨支持者說，翁曉玲所有的索資都要院長核定，你是不是說過？你有看過我的索資了嗎？」卓榮泰則冷回，「沒有，因為都不重要」，他強調，資料都還在秘書長辦公室，「你的索資都在院內，還沒有送到我這裡來」。

卓榮泰的答詢讓翁曉玲當場氣炸，她直說「我陸續上週已經送了19份了！」卓榮泰回，「沒有安全之虞，照常都會給，這是對委員的尊重」。不過翁曉玲已經盛怒，她痛罵，「院長不可信，只會喊口號，說要相信民進黨政府，結果根本沒有做啊，根本造謠生事，對我的攻擊可以看出來，還說所有索資都要看過」。

▼行政院長卓榮泰備詢。圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院長卓榮泰 立委翁曉玲 立法院備詢 索資 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

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