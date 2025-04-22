江蕙攜手全聯捐醫療設備　助新營醫院提升急救照護量能

▲江蕙與全聯攜手捐贈心肺復甦機與磅秤床，助力新營醫院急重症照護。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



一場來自天後的溫柔援手，讓溪北地區的醫療照護再添一分堅實力量，台灣樂壇天后江蕙與全聯福利中心聯手捐贈醫療設備給衛福部新營醫院，包括1台可攜式自動心肺復甦機與2張加護型醫療電動磅秤床，盼能提升急診與加護病房的救命效率，為偏鄉民眾健康多添一道保障。



新營醫院身為溪北地區的醫療重鎮，承載著廣大鄉親的健康期盼與急重症照護需求。代理院長李偉愷表示，這批設備將優先部署於急診室與加護病房，對提升緊急救治與照護品質具有關鍵意義。他感謝江蕙與全聯的善舉，讓醫療團隊在最需要的時候，多了一份能即刻上場的專業支援。

此次捐贈的可攜式自動心肺復甦機，能在病患突發心跳停止時，迅速進行心律分析與自動電擊，爭取黃金救命時間，同時降低醫護人員操作上的壓力。加護型醫療電動磅秤床則結合即時體重監控功能，無需搬動重症或長期臥床病患即可測量體重，大幅減輕護理人力負擔，讓照護更安全、更人性化。



隨著人口老化與慢性病增加，偏鄉醫療面臨前所未有的挑戰。新營醫院除了提供日常門診與住院服務，也積極發展急重症照護、長期照護及慢性病管理。此次捐贈不僅是設備上的補強，更是對醫療人員士氣的極大鼓舞。



在冷冰冰的醫療器材背後，是江蕙這位退居幕後卻始終關注社會角落的天后，用行動持續為台灣灌注溫暖。而全聯長年致力公益回饋，這次與江蕙同行，再次印證企業與藝人攜手，也能撐起一方醫療守護傘。