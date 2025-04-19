暈倒了「掐人中」有用嗎？　重症醫：恐釀更大傷害！正確做法曝光

▲昏倒往往是身體健康亮起紅燈的警訊，可能與心律不整、心肌梗塞、低血糖、癲癇發作或中風等嚴重狀況有關。（示意圖／翻攝Pexels）

文／CTWANT

民眾在街頭遇見他人突然昏倒時，第一反應往往可能是掐人中，試圖讓患者清醒過來。然而胸腔暨重症專科醫師黃軒示警，這樣的行為不僅無效，更可能延誤搶救時間，甚至對患者造成更大傷害。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文表示，所謂「掐人中」，指的是按壓位於鼻下、嘴唇上方的人中穴位，過去被認為能刺激神經、喚醒意識。但現代醫學早已證實，昏倒往往是身體健康亮起紅燈的警訊，可能與心律不整、心肌梗塞、低血糖、癲癇發作或中風等嚴重狀況有關。此時人體可能已面臨缺氧或心跳停止，靠穴位刺激根本無法解決問題。

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研究顯示，搶救昏倒患者的關鍵在於第一時間是否正確應對。錯把掐人中當成急救方式，容易讓施救者忽略撥打119或進行心肺復甦術（CPR）的黃金時間。部分人在慌亂之中甚至會過度用力，導致患者鼻下皮膚破損、流血或感染；更嚴重的情況是錯誤的按壓手勢可能影響氣道通暢，引發窒息，原本可以挽回的生命反而陷入更大風險。

黃軒強調，正確的急救方式應包含喚醒患者、呼叫救援、實施胸外按壓及視情況使用自動體外心臟電擊器（AED）。其中，胸外按壓是最能提升存活率的急救行為之一。即使施救者未受過完整醫療訓練，只要掌握按壓胸口中央、維持穩定節奏與深度，即可為患者爭取寶貴時間。即使無法進行人工呼吸，單純的持續按壓依然具有顯著效果。

許多民眾對CPR存有誤解，誤以為這是醫護人員的專業技能，事實上，一般人只要經過簡單訓練便可學會。根據美國心臟協會資料，施行CPR能將心跳停止者的存活率提高兩至三倍。正因如此，政府與各大醫療單位近年積極推動急救教育，希望全民皆能具備基本急救能力。

黃軒指出，掐人中這類傳統迷思，可能出自一片好意，但若方法錯誤，不但無助於挽救生命，還可能造成不可逆的遺憾，呼籲民眾勇於更新急救觀念，放下錯誤的直覺反應，學會用正確的方式應對緊急狀況。

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