全聯葡萄酒最低300有找　滿額再回饋15%　德國水晶杯「2折換購」

▲全聯「新世界葡萄酒大賞」每瓶最低不到300元，滿額最高回饋15%。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯即日起至5月1日推出「新世界葡萄酒大賞」，多款葡萄酒下殺最多62折，最低每瓶價格不到300元。此外全系列單筆消費每滿1000元，贈1000福利點，消費滿額1500元再贈750點；單筆滿3000元即可享最高15%回饋。同步有德國Nachtmann酒杯最低不到2折換購。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。



▲全聯「新世界葡萄酒大賞」即日起至5月1日優惠。（圖／業者提供）



●全聯新世界葡萄酒優惠

全聯邀請葡萄酒達人林才右推薦4款新世界葡萄酒，最低300元有找，即日起至5月1日推出「新世界葡萄酒大賞」期間都有優惠。其中「阿根廷DON DAVID精釀卡本內蘇維翁紅酒」以黑李、黑櫻桃、黑莓等黑色水果為主要風味，濃郁的果香伴隨豐厚的酒體，單瓶特價389元，任2瓶729元，平均每瓶365元。

「尼德堡5600創始系列希哈紅酒」產區來自南非，經4個月的橡木桶熟成，果香中伴隨誘人辛香料氣息，單瓶特價338元，任3瓶897元，平均每瓶299元。

▲「尼德堡5600創始系列希哈紅酒」任3瓶897元，平均每瓶299元。（圖／業者提供）



喜歡粉紅酒的消費者則不能錯過「智利七色鳥粉紅葡萄酒」，輕盈的紅色水果香氣，順口好喝，適合夏季野餐、露營歡聚享用，單瓶特價319元，任2瓶550元，平均每瓶275元。

白葡萄酒則推「智利大牛哥微甜蜜思嘉白葡萄酒」帶有濃郁水蜜桃與蜂蜜香氣，口感甜美，適合搭配簡單的甜點，單瓶特價309元，任2瓶598元，平均每瓶299元，一次買兩瓶同樣也是300元有找。

●大潤發舊世界葡萄酒

大潤發即日起至5月15日「春遊佳釀」，主推4款舊世界葡萄酒。適合夏天的清爽酒款「義大利羅卡灰皮諾白葡萄酒」搭配涼拌海鮮都很適合，每瓶200元有找，只要199元。

喜歡稍甜的酒款則推薦「義大利普利亞微甜白葡萄酒」，帶有蜂蜜柑橘味，期間每瓶379元。「法國勃艮地卡多萊加美紅酒」則是清爽型紅酒，適合日常佐餐，每瓶499元。

若想嘗試波爾多酒款，則推薦入門款「法國波爾多格拉夫達斯堡紅酒」不論單喝或搭配肉類、起司都很百搭，期間每瓶469元。

▲全聯、大潤發4月共同舉辦多場品酒試飲會。（圖／業者提供）

全聯、大潤發4月共同舉辦多場品酒試飲會，4月25日至4月27日將於全台大潤發門市進行，除了透過試飲與消費者一同感受葡萄酒魅力外，中崙、頭份、忠孝店也邀請酒莊莊主親臨現場，分享紅酒文化。

品酒會現場祭出限定優惠，葡萄酒單筆滿2388元送，500元葡萄酒抵用券（含大潤發300元葡萄酒現金抵用券1張，全台限量600張。全聯福利中心200元葡萄酒滿額折價券1張，全台限量5萬張）。

●德國酒杯換購

全聯即日起至6月5日推出百貨專櫃精品品牌Nachtmann「德國華麗水晶賞」換購，德國製精湛水晶工藝結合璀璨晶鑽技術，讓素面水晶玻璃也能綻放通透光澤，採用大口徑的杯型讓葡萄酒散發迷人香氣。

▲▼全聯推出Nachtmann「德國華麗水晶賞」換購。（圖／業者提供）

「Nachtmann維維諾波爾多紅酒杯2入組」只要10福利點，加價450元就能換購；另一款口徑較小的「Nachtmann維維諾葡萄酒杯2入組」也是10福利點，加價450元，同樣下殺38折。另外還有貴族飲料杯、威士忌杯、適合搭配各式餐食的金魚盤，分別以10福利點加價400~520元不等，最低18折優惠。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。