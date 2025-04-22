川普2.0內閣官員再訪台？　美國務院：有擴大接觸動力

▲美國國務院21日未正面回應是否將再現「川普1.0」時期的頻繁互訪。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

菲律賓近期鬆綁政府官員與台灣的互動限制，引發外界關注美國是否也將重回川普任內、屢創紀錄的高階官員訪台模式。對此，美國國務院21日未正面回應是否將再現「川普1.0」時期的頻繁互訪，只重申美台非官方關係深厚，雙方共享民主價值，民間與經濟互動緊密，是持續擴大接觸的驅動力。

回顧川普第一任總統任期，美國官員訪台層級一再突破天花板。時任衛生部長艾薩（Alex Azar）在2020年8月訪台，創下自1979年美中建交後最高層級美國內閣官員訪台紀錄。隔月，時任國務次卿柯拉克（Keith Krach）隨即來台，也成為當時近半世紀以來訪台層級最高的國務院官員。

▲時任衛生部長艾薩在2020年8月訪台，與時任衛福部部長陳時中出席記者會。（圖／記者趙于婷攝）



然而，拜登政府上任後，官員訪台以美國在台協會（AIT）時任主席羅森柏格（Laura Rosenberger）為主，訪問層級相對低調。

如今川普重返白宮，是否將再次派出行政部門高層訪台，國務院發言人並未鬆口。

對於中央社提問，該名發言人僅表示，台灣是印太區域內的民主燈塔與科技重鎮，美國視其為關鍵夥伴。美台長年維持非官方但緊密的互動關係，不僅共享核心價值觀，也在商業與人民交流上保持活絡，這些都是推動雙方深化往來的重要基礎。

美國自1979年與中國建交、與中華民國斷交後，行政部門對美台官員會晤設下諸多限制。即便如此，國會長期扮演推動美台深化交流的重要推手。2018年通過的《台灣旅行法》，鼓勵美台高層互訪；2020年底再通過《台灣保證法》，要求國務院檢討並報告對台交往準則。

川普任內的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更在卸任前宣布，取消美國對台交往的內部限制規範，象徵美台關係邁入新階段。

今年川普重返執政後，聯邦參議院及眾議院都有跨黨派議員提出「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），這項法案可稱是上述「台灣保證法」的升級版，要求國務院制定具體計畫，解除美台仍存的交往限制。

美國法案必須經參議院、眾議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才算完成立法程序。參議院版本的「台灣保證實施法案」已出了所屬委員會，眾議院的相關投票時程還未公布。

另有國會議員直接致函內閣官員，盼促成訪台行程。共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）及奧格茲（Andy Ogles）這個月初即致函農業部長羅林斯（Brooke Rollins），請她未來率領貿易代表團出訪亞洲時，將台灣列為一站。