川普凍結710億經費！　哈佛大學提告反擊：干涉學術自由

▲哈佛大學指控總統川普試圖干預學術自主。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦政府近日凍結哈佛大學22億美元（約台幣710億元）研究經費，並揚言撤銷其免稅資格，引發哈佛提告反擊，指控川普（Donald Trump）政府試圖干預學術自主。

根據《CNN》、《衛報》等外媒報導，川普（Donald Trump）政府近日曾向哈佛發出一份詳細要求書，內容包括修改招生政策、取消部分學生社團認可、增聘特定教師，並要求聘請外部監察人，確保校園觀點具備多元性。

不過，哈佛拒絕妥協，選擇正面迎戰，強調政府無權干涉私立大學的教學與行政事務。哈佛校長賈伯（Alan Garber）發出公開信表示，「不論政權輪替與否，政府都不應左右大學該教授什麼、該錄取或聘僱誰，也無權干涉學術研究的方向。」

他強調，雖然白宮曾聲稱凍結資金的警告「是誤寄」，但政府實際行動卻更進一步，除了先前凍結的22億美元研究補助金，還可能對額外10億美元（約台幣320億元）的資金下手，甚至開始調查校務運作，威脅國際學生的學習權益，並考慮撤銷哈佛的501(c)(3)免稅資格。

賈伯痛批，這些行動對病患、學生、研究人員與教職員造成實質衝擊，也重創美國高等教育在國際上的聲譽與地位。

事實上，川普政府近來對多所常春藤盟校（Ivy League）近期學生示威活動感到不滿，特別是針對加薩戰爭（Gaza war）聲援行動，白宮更將這些抗議行動形容為「反美」與「反猶太」。

川普本人日前也在Truth Social平台上發文狠批哈佛，「如果哈佛持續推動這種政治化、意識形態掛帥，甚至疑似支持恐怖主義的『病態思想』，那它或許應該失去免稅地位，改以政治實體課稅來處理？別忘了，免稅資格是完全取決於是否符合『公共利益』！」

哈佛則堅決駁斥這些指控，強調捍衛言論自由與校園自治。