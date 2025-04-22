川普支持率僅42%！　民調創重返白宮以來新低

▲美國總統川普的支持率已下滑至42%。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度入主白宮後動作頻頻，靠著一連串行政命令強化對政府與民間機構的影響力，不過這波強勢作風也引來反彈聲浪。根據最新民調，川普的整體支持率已下滑至42%，寫下他回鍋總統以來的新低點。

根據《路透社》與益普索（Ipsos）最新民調，川普支持度不僅較三週前的43%略降，也明顯低於他1月20日就職當天的47%。

在多項國內議題上，從通膨、移民、稅改到法治問題，川普的負面評價都高於正面評價。即使是他主打成績的移民政策，也只有45%支持、46%反對，呈現兩極化趨勢。

儘管川普的整體支持度仍優於多數民主黨前總統任內的表現，但路透社民調顯示，他的諸多舉措正讓美國民眾產生戒心。

其中最引發爭議的，是他對大學與文化機構的介入行動。有高達57%受訪者（其中包括1/3共和黨選民）不認同「總統可因政見不合凍結大學經費」的說法。

川普日前凍結美國多所大學原定撥付的聯邦資金，僅哈佛大學（Harvard University）就遭凍結超過20億美元，他認為校方未妥善處理校園反猶問題。

另外，有66%的人認為總統不應干預文化機構運作。上個月，川普下令史密森學會（Smithsonian Institution）刪除他認為「意識形態錯誤」的展示內容，引發文化界譁然。

法治方面，有多達83%的受訪者強調總統必須服從法院裁決，即便與其立場不同。這項數據也呼應先前川普政府被指控無視聯邦法官裁定，強制遣返涉嫌為委內瑞拉幫派（Venezuelan gang）成員一事，進一步傷害執政形象。

民調還顯示，有59%受訪者認為美國在國際舞台的公信力正逐漸流失，其中不乏共和黨支持者。

最值得關注的是，川普雖曾鬆口有意挑戰第三任，但有多達75%的民眾明確反對，甚至連共和黨內也有53%表示不贊同他再戰白宮。根據美國憲法，總統任期最多僅兩屆。