　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普支持率僅42%！　民調創重返白宮以來新低

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普的支持率已下滑至42%。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度入主白宮後動作頻頻，靠著一連串行政命令強化對政府與民間機構的影響力，不過這波強勢作風也引來反彈聲浪。根據最新民調，川普的整體支持率已下滑至42%，寫下他回鍋總統以來的新低點。

根據《路透社》與益普索（Ipsos）最新民調，川普支持度不僅較三週前的43%略降，也明顯低於他1月20日就職當天的47%。

在多項國內議題上，從通膨、移民、稅改到法治問題，川普的負面評價都高於正面評價。即使是他主打成績的移民政策，也只有45%支持、46%反對，呈現兩極化趨勢。

儘管川普的整體支持度仍優於多數民主黨前總統任內的表現，但路透社民調顯示，他的諸多舉措正讓美國民眾產生戒心。

其中最引發爭議的，是他對大學與文化機構的介入行動。有高達57%受訪者（其中包括1/3共和黨選民）不認同「總統可因政見不合凍結大學經費」的說法。

川普日前凍結美國多所大學原定撥付的聯邦資金，僅哈佛大學（Harvard University）就遭凍結超過20億美元，他認為校方未妥善處理校園反猶問題。

另外，有66%的人認為總統不應干預文化機構運作。上個月，川普下令史密森學會（Smithsonian Institution）刪除他認為「意識形態錯誤」的展示內容，引發文化界譁然。

法治方面，有多達83%的受訪者強調總統必須服從法院裁決，即便與其立場不同。這項數據也呼應先前川普政府被指控無視聯邦法官裁定，強制遣返涉嫌為委內瑞拉幫派（Venezuelan gang）成員一事，進一步傷害執政形象。

民調還顯示，有59%受訪者認為美國在國際舞台的公信力正逐漸流失，其中不乏共和黨支持者。

最值得關注的是，川普雖曾鬆口有意挑戰第三任，但有多達75%的民眾明確反對，甚至連共和黨內也有53%表示不贊同他再戰白宮。根據美國憲法，總統任期最多僅兩屆。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 2 1537 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家寧全家涉高額逃漏稅「最重恐關7年」　律師：新北地檢是玩真的
范瑋琪跪謝1.2萬陸粉！　苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞
鋒面要來了！　全台有雨時間曝
快訊／前名模吞善款！聯手兄嫂爽花「身障募款」　3人收押上銬
高雄人的溫暖！　「樋口飯糰」一早人龍湧到停車場
名律師呂秋遠遭控拒認私生子　生母提告被法官打臉
家寧一家交保　律師預言4人下場：「她」麻煩最大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普支持率僅42%！　民調創重返白宮以來新低

川普2.0內閣官員再訪台？　美國務院：有擴大接觸動力

生前唯一不對盤！　川普悼念教宗方濟各：他是個好人

教宗方濟各親筆遺願！安葬羅馬聖母大殿　墓碑僅刻拉丁文名

川普凍結710億經費！　哈佛大學提告反擊：干涉學術自由

方濟各離世！聖母像竟「哭了」　流淚畫面瘋傳

川普再嗆Fed鮑爾　黃金飆破3400美元創新天價

教宗方濟各過世！　梵蒂岡公布死因：腦中風昏迷心臟衰竭

川普：將與第一夫人參加教宗葬禮

中國早就開始貿易戰！　被抓包「美大豆進口」4成降到0

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

2刺青猴賣車鬧翻「掏槍」　BB彈狂轟！辣椒水噴滿臉

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

川普支持率僅42%！　民調創重返白宮以來新低

川普2.0內閣官員再訪台？　美國務院：有擴大接觸動力

生前唯一不對盤！　川普悼念教宗方濟各：他是個好人

教宗方濟各親筆遺願！安葬羅馬聖母大殿　墓碑僅刻拉丁文名

川普凍結710億經費！　哈佛大學提告反擊：干涉學術自由

方濟各離世！聖母像竟「哭了」　流淚畫面瘋傳

川普再嗆Fed鮑爾　黃金飆破3400美元創新天價

教宗方濟各過世！　梵蒂岡公布死因：腦中風昏迷心臟衰竭

川普：將與第一夫人參加教宗葬禮

中國早就開始貿易戰！　被抓包「美大豆進口」4成降到0

熱戀12年！鄭敬淏「最大的幸福是崔秀英的幸福」：我的人生重心

親子旅遊團驚傳倒閉！這家旅行社無辜被牽連：因註冊名94iwan

甲板寬度超越美福特級　武漢航母樓現004型擁80架艦載機

獨行俠總管認「低估球迷多愛唐西奇」　堅稱新陣容健康就能奪冠

川普支持率僅42%！　民調創重返白宮以來新低

送女友回家偶遇前任放閃　他怒嗆「別在我面前擺那種表情」下場慘

婆婆不滿「36萬聘金」轟：是在賣女兒　人妻1句話反擊

Nissan「大改款旗艦8人座休旅」菲律賓發表！超大空間配備用料不手軟

川普2.0內閣官員再訪台？　美國務院：有擴大接觸動力

呂秋遠被控拒認私生子　陳沂酸「人設翻車」：道貌岸然

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

國際熱門新聞

川普又命令聯準會：立刻將息

方濟各離世！　聖母像竟「哭了」

川普再轟Fed主席　美股狂瀉近千點

中國早就開始貿易戰！　被抓包「美大豆進口」4成降到0

川普下令　全美降半旗

排除烏克蘭入北約　俄：令人滿意

美現役最老太空人　生日返回地球

川普凍結710億經費　哈佛大學提告反擊

美9成牙膏含鉛「知名品牌也上榜」

中國拒收波音737 MAX　馬航秒搶：賣給我

川普再嗆Fed鮑爾　黃金飆破3400美元創新天價

教宗凌晨2時入殮　封聖典禮延後

梵蒂岡：教宗死因是腦中風昏迷心臟衰竭

東京灣暗藏海底山！首都圈恐7.0大地震

更多熱門

相關新聞

川普2.0內閣官員再訪台？　美國務院回應了

川普2.0內閣官員再訪台？　美國務院回應了

菲律賓近期鬆綁政府官員與台灣的互動限制，引發外界關注美國是否也將重回川普任內、屢創紀錄的高階官員訪台模式。對此，美國國務院21日未正面回應是否將再現「川普1.0」時期的頻繁互訪，只重申美台非官方關係深厚，雙方共享民主價值，民間與經濟互動緊密，是持續擴大接觸的驅動力。

生前唯一不對盤　川普悼念教宗：他是好人

生前唯一不對盤　川普悼念教宗：他是好人

川普凍結710億經費　哈佛大學提告反擊

川普凍結710億經費　哈佛大學提告反擊

川普又命令聯準會：立刻將息

川普又命令聯準會：立刻將息

川普下令　全美降半旗

川普下令　全美降半旗

關鍵字：

川普美國民調北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／8級強風下午到　鋒面明襲「雨最大」地區曝

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

家寧全家涉高額逃漏稅　律師曝「新北地檢是玩真的」

《同學來了》Hebe遭疑假奶主動驗胸

高雄「樋口飯糰」不搬了：要證明台灣是講法律的地方

米可白爆情變小3歲孫綻！　同居吵房租水電鬧分手

川普又命令聯準會：立刻將息

旅遊團「就是愛玩」傳倒閉　闆娘捲600萬元跑了

前伊林模特兒涉吞善款千萬　移送畫面曝

張若昀變張無季？《慶餘年》與爛尾陸劇

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面