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屍體夾中間！印度人妻激戰小王被抓包　「騎車三貼棄屍」滅口丈夫

▲▼屍體夾中間！印度人妻激戰小王被抓包　「騎車三貼棄屍」滅口丈夫。（圖／翻攝自新德里電視台）

▲拉維娜劈腿蘇瑞許，被丈夫發現後竟聯手將其滅口。（圖／翻攝自新德里電視台）

記者王佩翊／編譯

印度一名擁有超過3.4萬名IG粉絲的已婚女網紅，因經常拍攝家庭主題的搞笑影片聞名，然而她卻私下與拍片搭檔發展出不正當關係。她的丈夫日前正好撞見兩人在進行「親密關係」，沒想到她與小王不但毫無悔意，更是當場聯手掐死丈夫，隨後騎車三貼棄屍。

根據《新德里電視台》報導，35歲女網紅拉維娜（Ravina）與丈夫帕拉文（Praveen）育有一名6歲兒子，她在IG上有超過3.4萬名粉絲，YouTube則有5000名粉絲。然而她自從開始經營自媒體後，經常以拍片為由外出工作，讓家庭氣氛陷入緊張。

不僅如此，她1年前透過IG認識拍片搭檔蘇瑞許（Suresh），兩人關係隨後迅速升溫，然而由於互動頻繁，也讓拉維娜的丈夫開始懷疑他們關係曖昧，夫妻更多次為此發生爭執。

誰也沒想到，拉維娜竟然真的出軌搭檔蘇瑞許。帕拉文3月25日突然返家，竟親眼撞見妻子與蘇瑞許正在「親密互動」，當場氣炸。雙方隨即爆發激烈爭吵，此時，拉維娜突然拿起自己的頭巾勒住丈夫的脖子，活活將他勒斃。

▲▼屍體夾中間！印度人妻激戰小王被抓包　「騎車三貼棄屍」滅口丈夫。（圖／翻攝自新德里電視台）

▲監視器畫面拍到兩人騎車三貼棄屍。（圖／翻攝自新德里電視台）

3月26日凌晨0時半，拉維娜和小王蘇瑞許共乘機車，將遺體夾在兩人中間，一路三貼騎行6公里，把丈夫的屍體棄置在排水溝。

案發後，拉維娜還裝作若無其事，對親友謊稱不知道丈夫去哪了。直到3天後，警方在排水道中發現帕拉文的腐爛屍體。監視器畫面拍到案發當晚有3人騎著機車前往現場，但回程時只剩下2人，也讓拉維娜和蘇瑞許的棄屍過程曝光。經過警方審訊，兩人最終坦承犯案，並還原了整起事件經過。

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