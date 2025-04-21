獨／超抖！直擊台中奪命陡坡高達17%　導航超愛帶人走這遊秘境

記者許權毅／台中報導

台中市后里區永興路昨日發生一起死亡車禍，一名陳女與好友林女騎乘機車出遊，疑似煞車失靈撞上擋土牆，釀1死1傷。里長透露，該處長坡不是第一次出車禍，更有人騎腳踏車衝下山坡，常常有人要遊泰安秘境被導航帶至該路。利用Google Earth推算，坡度達17%、平均角度達10度，屬於超陡坡。

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▲台中后里區永興路恐怖陡坡釀1死1傷，實際計算坡度達17%，屬於超陡坡。（圖／記者許權毅攝）



《ETtoday新聞雲》記者實際利用Google Earth查詢地方所謂「恐怖長坡」數據，發現永興路坡道低點海拔是213公尺左右，坡頂約265公尺左右，兩者垂直差距52公尺。再以平面圖查詢整段坡長，約莫落在300公尺，坡度達到17%，平均角度約9至10度角，還不包含路段最陡位置，恐怕超過10度角。

▲▼永興路陡坡長度約300公尺，海拔差距52公尺，坡度17%、平均角度近10度。（圖／翻攝Google Earth）



依照一般道路標誌標準，坡度7%以上就屬於陡坡，12%就屬於超陡坡，永興路該長坡卻達到17%，確實有過陡疑慮。儘管路段頭尾都有設置標誌「請以低速檔行駛，避免來令片過熱煞車失靈」提醒用路人，但實質意義仍不大。

▲后里區泰安里長謝學和說，外地人要來泰安秘境，常常被導航帶至該路，但明明有大條的三豐路可走。（圖／記者許權毅攝）



泰安里長謝學和指出，若是外地人要來賞櫻花、落羽松或是去鐵馬道等秘境，常常被Google Maps導航帶至永興路，但明明附近有大條的三豐路可以走，外地人不熟悉路況，常常出車禍，已經並非第一次。實際查看以Google Maps從后里車站前往泰安，確實永豐路最近，但道路小又彎，只差3分鐘，走三豐路更為安全。

謝學和說，若是能在彎道處設置緩衝坡，放置沙土、輪胎，提供失控車輛一個緩衝，至少不要往下衝，可能是可行辦法。會呼籲有關單位應該研議思考是否設置。

▲▼陡坡釀1死1傷悲劇。（圖／記者許權毅攝）

