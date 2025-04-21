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北部麻疹確診女台中趴趴走　超夯腳底按摩、精品茶館入列

▲麻疹足跡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市衛生局公布北部確診女個案在4月15日在台中活動的足跡史。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

近日國內麻疹確診病例創6年新高，其中，北部一名確診30多歲年輕女性確診本土麻疹，台中市衛生局接獲通報，個案在15日曾經到台中活動，現也公布足跡，包括到知名腳底按摩會館、牛肉麵水餃店以及精品茶店，初步掌握35名市民與個案可能接觸，目前皆無症狀。由於麻疹具高度傳染性，提醒曾與個案足跡重疊者應自主健康監測至18天潛伏期結束，若出現發燒、出疹、咳嗽等症狀，應立即通報衛生單位並主動告知活動史。

衛生局公布足跡，個案在4月15日下午曾經前往「春不荖足湯養生館中港行館」待了40分鐘，之後前往「龍華閣川味牛肉麵水餃」用餐，最後轉往精品茶店「吃茶三千台灣概念店」待了40分鐘。

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▲▼麻疹臨床症狀。（圖／疾管署提供）

▲疾管署表示，目前國際麻疹疫情嚴峻，鄰近的越南疫情風險仍高，建議有前往當地規劃的民眾，務必事前至旅遊醫學門診諮詢。（圖／疾管署提供）

衛生局長曾梓展表示，麻疹具有極高傳染力，可經空氣或飛沫傳播，病患在出疹前後4天內均具傳染性。依據衛生福利部疾病管制署資訊，目前國際麻疹疫情嚴峻，鄰近的越南疫情風險仍高，建議有前往當地規劃的民眾，務必事前至旅遊醫學門診諮詢，必要時可自費接種MMR疫苗（麻疹、腮腺炎、德國麻疹三合一疫苗），並避免攜帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒前往流行地區。

衛生局提醒，民眾出入公共場所或參與人多活動時，應落實手部衛生並配戴口罩。返家或返國後如出現疑似症狀，請戴口罩就醫並主動說明旅遊及接觸史。如屬被衛生單位匡列的接觸者且有不適症狀者，應即刻聯繫衛生單位轉介就醫。

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