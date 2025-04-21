快訊／對涉港問題「表現惡劣」　陸宣布制裁美國國會議員

▲香港中環。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

中美經貿衝突似乎正外溢至政治領域，且越演越烈。繼上週對涉藏問題「表現惡劣」的美方人員採取簽證限制措施之後，大陸外交部今（21）日再宣布，對在涉港問題上「表現惡劣」的美國國會議員等實施制裁。不過，陸方並未具體列出制裁名單。

川普政府3月31日對6名大陸及香港高階官員實施制裁，指控相關人士參與「跨國鎮壓」並破壞香港的自治；將凍結相關人士在美所有資產，並禁止美國實體與他們進行金融交易。

這6人是大陸駐港國安公署署長董經緯、國安委秘書長區志光、香港警務處處長蕭澤頤、香港律政司司長林定國，以及兩名負責國安事務的警務處助理處長王忠巡、趙詠蘭。

大陸外交部發言人郭嘉昆於今日的例行記者會上表示，美國對大陸中央政府駐港機構和香港特區政府6名官員濫施非法單邊制裁，嚴重干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則。

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／翻攝自澎湃新聞）

郭嘉昆說，中方對這種「卑劣行徑」予以強烈譴責。依據大陸的《外國制裁法》有關規定，中方決定對在涉港問題上「表現惡劣」的美國國會議員、官員和非政府組織負責人實施制裁。

「香港是中國的香港，香港事務不容美方干涉」，郭嘉昆稱，美方在涉港問題上採取的任何錯誤行徑，都將遭到中方堅決回擊和對等反制。

另外，美方此前表示，將對深度參與制定或執行限制外國人進入藏區政策的中方官員實施簽證限制。就在上週的今天（14日），大陸宣布對在涉藏問題上「表現惡劣」的美方人員對等採取簽證限制措施。

大陸外交部發言人林劍當時稱，西藏事務純屬中國內政，美國藉涉藏問題對中方官員濫施簽證限制，嚴重違反國際法和國際關係基本準則；「我們反對任何國家、任何人士以所謂人權、宗教、文化為藉口插手西藏事務，反對別有用心的人員以訪問西藏為名行干擾破壞之實」。