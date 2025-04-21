貨出不去，錢進不來！　蘇州港緊急讓貨櫃免費放三個月

▲蘇州港。（圖／翻攝極目新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

中美關稅戰開打之後，大陸對美出口量下跌，更有許多貨櫃滯留無法出貨。對此，蘇州港開出第一槍，宣布讓外貿企業的貨櫃免費放在港口三個月，以協助度過難關。

據微信公眾號「蘇州港」消息，4月18日，蘇州港管理委員會辦公室發布《關於給予蘇州外貿企業在蘇州港進出口重箱免費堆存服務的公告》。

公告稱，為貫徹落實中共中央和省市關於穩外貿工作的決策部署，進一步發揮外貿企業在全市經濟發展中的重要作用，支持外貿企業度過難關，即日起，蘇州港各貨櫃碼頭對全市外貿企業進出口重箱提供免費堆存服務。

據公告，免費堆存服務暫定自2025年4月18日起至2025年7月17日止三個月。

蘇州港地處長江入海口的咽喉，東南緊鄰上海，西南為經濟發達的蘇、錫、常地區，是長江出海口的天然良港。蘇州港是大陸一類對外開放口岸，現已成為大陸沿海主要港口和綜合運輸體系的重要樞紐、上海國際航運中心的重要組成部分。

據統計，2024年江蘇省沿海沿江港口完成貨物吞吐量29.5億噸，年增3.1％；其中，蘇州港於去年12月26日宣布貨櫃吞吐量突破1000萬標準箱，成為大陸首個成為首個年貨櫃吞吐量突破千萬的內河港口，連續15年位居長江第一。