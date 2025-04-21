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美擬施壓「二級關稅」　陸警告各國：最終兩頭空

▲大陸商務部,商務部大樓。（圖／CFP）

▲大陸商務部。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

美國近日傳出可能施壓大陸的貿易夥伴，要求他們對大陸產品課徵「二級關稅」，或採其他圍堵措施。對此，大陸商務部警告各國，「綏靖換不來和平，妥協也得不到尊重」，與虎謀皮「最終只能是兩頭落空」。

外媒引述消息人士報導，川普政府正準備在關稅談判中向其他國家施壓，要求其他國家限制與中國的貿易往來，以換取美方關稅豁免。

大陸商務部發言人今（21）日表示，近期，美國打著所謂「對等」旗號對所有貿易夥伴濫施關稅，同時又脅迫各方與其開啟所謂「對等關稅」談判。「這是打著『對等』的幌子，在經貿領域推行霸權政治、實施單邊霸凌。」

該發言人稱，綏靖換不來和平，妥協也得不到尊重，「為一己一時私利，以損害別人利益來換取所謂豁免是與虎謀皮，最終只能是兩頭落空，損人不利己。」

發言人說，中方尊重各方通過平等磋商解決其與美方的經貿分歧。中方認為，各方在「對等關稅」問題上應站在公平正義的一邊，應站在歷史正確的一邊，應捍衛國際經貿規則和多邊貿易體制。

他強調，中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易。如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決對等地採取反制措施。中方有決心有能力維護自身權益。

發言人表示，面對單邊主義和保護主義衝擊，誰都無法獨善其身。國際貿易一旦回歸弱肉強食的「叢林法則」，所有國家都會淪為受害者。中方願與各方加強團結協調，攜手應對，共同抵制單邊霸凌行徑，維護自身正當權益，捍衛國際公平正義。

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